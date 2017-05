Dronning Elizabeth besøkte terrorofre

Dronning Elizabeth (91) tok torsdag turen til sykehuset hvor flere leger og sykepleiere kjempet for å redde liv etter mandagens ugjerninger.

Dronningen hilste blant på mange av de ansatte ved Royal Manchester Children's Hospital. Blant dem hadde mange rykket hjemmefra for å bidra da det strømmet på med pasienter etter angrepet. Hun besøkte også flere av ofrene, som blir behandlet på sykehuset.

Møtte førstemann på stedet

Dronningen hilste på flere av de ansatte, og spurte hvordan prosessen hadde gått. Det er bare en måned siden sykehuset hadde en kriseøvelse, så de var godt forberedt.

Hun møtte også ambulansepersonellet som var først på stedet. Det skulle ende opp med å være rundt 60 ambulanser ved Manchester Arena etter angrepet.

Også pasientene fikk sykehusbesøk. Dronningen besøkte blant annet 15 år gamle Millie Robson (15) og moren Marie på Royal Manchester Children's Hospital.

Også 14 år gamle Evie Mills og faren Craig fikk kongelig besøk under sykehusoppholdet.

Ifølge Sky News sa dronningen til Mills at hun syntes angrepet var forferdelig.

– Det er veldig ondsinnet. Å ha noe sånt som mål, sa hun.

MED PAPPA OG DRONNINGEN: Evie Mills (14) fikk også besøk av dronningen torsdag. Foto: Peter Byrne , PA



Ville møte de «i kulissene»

34 pasienter ble behandlet på Royal Manchester Children's Hospital, 29 av dem var barn.

Ifølge Sky News var det viktig for dronningen å møte også de som var «i kulissene» i kjølvannet av terrorangrepet mandag. Da pasientene strømmet inn på sykehuset i nattetimene etter angrepet, sto leger, sykepleiere og ambulansepersonell klare. Dronningen møtte også opp for å takke mannskapet.

Ifølge kanalen var det også viktig for dronningen at besøket ble gjennomført på en rolig måte. I det som allerede er en travel tid på dagen for sykehuset, forsøkte dronningen og hennes ansatte å gjøre besøket så rolig som mulig, og offentliggjorde dermed ikke besøket før det nærmet seg.

22 mennesker ble drept og 64 såret etter angrepet under Ariana Grande-konserten på Manchester Arena mandag. Tolv av de sårede var under 16 år.