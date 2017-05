Dette vet vi om terrormistenkte Salman Abedi

MANCHESTER (VG) Familien skal ha vært bekymret for den 22 år gamle Salman Abedi, som er pekt ut som mannen sprengte seg selv i luften i Manchester.

Siden terrorangrepet mot Ariana Grandes konsert Manchester mandag har politiet slått til mot flere boliger i den sørlige delen av byen. Trusselnivået i Storbritannia er hevet til «kritisk» etter angrepet, som etterlot 22 døde og 69 sårede mennesker utenfor Manchester Arena.

Blant de drepte er flere barn og unge. Den første som ble bekreftet drept var åtte år gamle Saffie Rose Roussos.

Politiet jobber nå på spreng med å nøste opp i sporene den mistenkte selvmordsbomberen Salman Abedi (22) etterlot seg.

Hvem var Abedi?

Abedi skal ifølge The Telegraph være født i 1994. Han var den nest yngste av fire søsken, og foreldrene var ifølge avisen flyktninger fra Libya. De skal ha tatt seg til Storbritannia for å unnslippe Gaddafi-regimet.

Abedi selv var britisk statsborger, og skal ha bodd i et hus i Fallowfield, en forstad til Manchester, sammen med sin familie.

BODDE HER: Teknikere undersøker det som skal være boligen til selvmordsbomberen. Foto: HELGE MIKALSEN, VG Foto: Helge Mikalsen , VG

Familien skal ha bodd i Manchester i minst ti år, etter å ha flyttet opp fra London, skriver BBC. De skriver at Abedi skal ha droppet ut av skolen og jobbet i et bakeri.

Politiet skal ha kjent til Abedi fra tidligere, ifølge The Telegraph.

Faren: - Dette er ikke oss

– Vi tror ikke på å drepe uskyldige. Dette er ikke oss.

Det sier Abedis far, Ramadan Abedi, til nyhetsbyrået AP, og fortsetter videre at han ikke tror sønnen var tilknyttet noen militant organisasjon eller kan ha vært ansvarlig for angrepet i Storbritannia.

JOBBER PÅ SPRENG: Teknikere undersøker det som skal være boligen til Salman Abedi. Var det her bomben ble laget? Foto: HELGE MIKALSEN, VG

Den eldre Abedi bor og arbeider nå i den libyske byen Tripoli, og han forteller at han var i kontakt med Salman for bare fem dager siden. Da skal sønnen ha forberedt seg på å reise til Saudi-Arabia i forbindelse med den hellige islamske måneden ramadan.

Skal ha vært bekymret

Ifølge kilder avisen The New York Times har snakket med skal familien likevel vært bekymret for sin nest yngste sønns stadig mer radikale holdninger.

De skal ha gått så langt som til å konfiskere passet hans, skriver avisen.

Men da Salman fortalte om planene om å reise til Saudi-Arabia, skal de ha latt ham få passet tilbake. Flere kilder, deriblant den franske innenriksministeren Gerrard Collomb, har bekreftet at Salman nylig har vært i Libya – og trolig også Syria.

Britiske The Times har snakket med det som skal være en skolevenn av Abedi, som forteller at 22-åringen kom tilbake fra Libya i forrige uke.

– Han dro til Libya for tre uker siden og kom tilbake derfra for kanskje noen dager siden, sier vennen, som ikke er navngitt.



Ifølge nyhetsbyrået Reuters reiste Abedi fra London til Manchester med tog like før angrepet.

Den siste tiden

Salman Abedi og familien skal ifølge nyhetsbyrået AP ha vært aktive Didsbury-moskeen i Manchester. Den beskrives som moderat, men moskeens imam Saeed El-Saeiri husker imidlertid Abedi som en «farlig ekstremist», ifølge The Telegraph.

– Han viste meg hatets ansikt etter mine taler om IS, jeg skjønte at han ikke likte meg. Dette er ikke noen overraskelse, sier imamen til avisen.

Naboer har sagt til The Times at Abedi de siste månedene lot skjegget gro, og begynte å gå med religiøse klær. Han ba ute i gaten, og hengte opp flagg og bannere fra vinduene i huset.

«Bomben i en bag»

Ifølge The Guardian har politiet sikret seg overvåkningsvideoer som viser Abedi idet han går inn i konsertlokalet, like før bomben ble utløst.

Filmen skal vise at eksplosjonen ble utløst med hensikt, og at Abdei hadde med seg bomben i en bag.

På et av bildene som ble tatt da politiet saumfarte Abedis hus ser man en krimtekniker bære ut en bok med navnet «Know your chemicals», eller «Kjenn dine kjemikalier».

FANT BOK: Krimteknikere kommer her ut av boligen til Salman Abedi med en bok kalt «Know your chemicals». Foto: Danny Lawson , AP

Handlet neppe alene

Nå er en av politiets hovedoppgaver å finne ut om Abedi handlet alene eller var en del av et større nettverk.

Den britiske innenriksministeren Amber Rudd sa tidligere i dag Abedi trolig ikke handlet alene, og BBCs anerkjente sikkerhetsekspert Frank Gardner siterer ikke navngitte kilder på at Abedi kan ha vært et såkalt «muldyr» – en som kun fraktet bomben, men ikke laget den.

Britisk politi har hverken bekreftet eller avkreftet at Abedi selv laget bomben, men de har pågrepet fire andre mennesker i Manchester-området i dagene siden bomben gikk av.

En 23-åring som ble pågrepet tirsdag er ifølge BBC Abedis bror. Onsdag ettermiddag meldte Reuters at også Abedis yngste bror, Hisham, er arrestert i Tripoli, på grunn av mistanke om bånd til terrorgruppen IS.