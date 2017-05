Britene frustrert over USAs terror-lekkasjer: – Fullstendig uakseptabelt

Informasjon om Manchester-angrepet som britene har delt med kolleger i USA, har funnet veien til amerikanske medier. Nå begynner britene å bli lei.

– Vi har gjort det klart overfor våre venner at dette må stoppe, sa britenes innenriksminister Amber Rudd på BBC Radio onsdag morgen.

Tirsdag var det ikke britiske, men amerikanske medier som var først ute med navnet til Salman Abedi, den mistenkte gjerningsmannen etter bombeangrepet i Manchester mandag.

Men onsdag fortsatte likevel lekkasjene: Da publiserte The New York Times detaljerte bilder av det som skal være restene etter bomben Abedi brukte. Bildene viser blant annet det som skal være utløsermekanismen og deler av Abedis ryggsekk.

Artikkelen inneholder en detaljert oversikt over hvor ofrene befant seg på åstedet – informasjon som britiske medier ikke har publisert.

UNDERSØKER: Politiet jobber hardt for å kartlegge omstendighetene rundt terrorangrepet i Manchester. Men informasjonen fra undersøkelsene har flere ganger funnet veien til amerikanske medier, mot britenes vilje. Foto: HELGE MIKALSEN, VG

Antakeligvis er dette informasjon som britiske etterforskere har delt med sine amerikanske kolleger – og som så har funnet sin vei til medier som New York Times og NBC News.

Frykter lekkasjer kan vanskeliggjøre etterforskningen

Britene og amerikanerne har lenge delt etterretningsinformasjon med hverandre som del av landenes sikkerhetssamarbeid, skriver The Financial Times. Men lekkasjene fra den andre siden av Atlanterhavet frustrerer britiske politifolk.

Ifølge The Guardian frykter britene at lekkasjene kan forvanske etterforskningen av terrorangrepet.

– Britisk politi har gjort det meget tydelig at de ønsker å kontrollere informasjonsstrømmen for å bevare operasjonens integritet og beholde overraskelsesmomentet. Så det er irriterende hvis det kommer ut fra andre kilder, sier innenriksministeren til BBC.

Onsdag kveld var totalt seks mennesker pågrepet etter angrepet mot Ariana Grande-konserten, som etterlot 22 drepte og dusinvis av sårede. 64 av de sårede er fortsatt på sykehus.

Lekkasjene vil nå bli tema når statsminister Theresa May møter USAs president Donald Trump på et Nato-toppmøte i Brussel i morgen, torsdag, skriver The Guardian.

En rekke lekkasjer

Verdens etterretningsmiljøer er fortørnet etter det de ser på som flere tabber fra amerikansk hold.

Først snakket Donald Trump om hemmelig informasjon som USA hadde fått fra en alliert i et møte med Russlands ambassadør til USA, Sergei Lavrov.

På besøkt i Israel denne uken gjorde Trump feilen verre ved å – helt uoppfordret – fortelle fremmøtte pressefolk at han «ikke nevnte Israel» til russerne.

Da hadde det vært lenge vært spekulert i om det var israelerne som var opphavsland for informasjonen Trump delte, men ingen i administrasjonen hadde bekreftet det.

NEVNTE ISRAEL: Trumps uttalelser i Israel sees på som en bekreftelse på at det var israelernes etterretningsinformasjon han delte med Russland under et møte i Det hvite hus. Her er Trump med Israels president Benjamin Netanyahu Foto: AFP

Onsdag fortsatte forargelsen, da Trump i samtale med Filippinenes president Rodrigo Duterte fortalte om to atomubåter som amerikanerne har i området rundt Filippinene, i forbindelse med en diskusjon om Nord-Korea.

– Vi snakker aldri om ubåtene! sa frustrerte amerikanske statsansatte til Buzzfeed da den samtalen ble offentliggjort.

Kan forvanske samarbeidet

Ifølge The Guardian mistenker ikke britiske myndigheter at Trump selv er ansvarlig for lekkasjene fra Manchester-etterforskningen.

Men siden Trump tok over presidentembetet har det amerikanske statsapparatet lekket som en sil, og medier har fått informasjon om møter og samtaler fra folk som vanligvis ikke ville fortalt om den slags.

Det var blant annet slike lekkasjer som gjorde at mediene fikk vite at den nå sparkede FBI-direktøren James Comey tok notater fra sine møter med Trump før han ble sparket.

Sikkert er det at frustrasjonen øker i på britisk hold. Lawrence Freedman, en pensjonert ekspert på sikkerhetspolitikk ved Department of War Studies ved King's College London, tror samarbeidet mellom de to landene kan settes i fare om lekkasjene fortsetter.