MANCHESTER (VG) Mange hadde samlet seg i Manchester for å minnes ofrene etter konsertangrepet.

Borgermester Andy Burnham (47) ledet minnemarkeringen som fant sted på Albert Square i sentrum av Manchester tirsdag kveld.

Biskopen av Manchester, David Walker (59), polititjenestemenn og andre lokale myndighetspersoner var også til stede.

Tusenvis hadde samlet seg på torget, og biskopen kalte det et «ubeskrivelig oppmøte».

Overborgermester Eddy Newman (64) startet minnemarkeringen med å takke nødetatene.

– Innbyggerne i Manchester vil minnes ofrene for alltid, og vi vil trosse terroristene ved å jobbe sammen for å skape mangfoldige samfunn som er sterkere sammen, sa Newman.

– De er få og vi er mange. Vi er Manchester, sa overborgermesteren.



SAMLET SEG: En kvinne venter på at minnemarkeringen for ofrene av Manchester-eksplosjonen skal starte. Foto: Darren Staples , Reuters

Politiet takket for støtten

Politisjef Ian Hopkins takket på vegne av Manchester-politiet for støtten de har fått det siste døgnet.

– Under de mest forferdelige forholdene viste folk i Manchester verden hvor mye vi bryr oss – hvor mye vi bryr oss om andre og hvor mye vi bryr oss om dem som er i nød. Vi må alle leve i harmoni, mens vi står sammen for å beseire terrorisme, sa Hopkins.

PLAKATER: Mange av de oppmøtte holdte opp plakater med budskapet om at byen Manchester står samlet og at innbyggerne ikke lar seg skremme. Foto: Peter Nicholls , Reuters/NTB scanpix

«I kveld står vi samlet med dem som er rammet av det forferdelige angrepet i går kveld på Manchester Arena», skrev Manchester-politiet på Twitter tidligere tirsdag.

Politiet understreket at mens området rundt konsertarenaen fortsatt er stengt av, så er ikke resten av byen det.

«Vi vil minne folk om at Manchester ikke vil bli beseiret – byen er åpen», skrev politiet på Twitter.

Etter minneordene ble det holdt ett minutts stillhet for ofrene, og det ble tent ett stort lys på torget.

STORT OPPMØTE: Albert Square i sentrum av Manchester var fylt opp med mennesker som ville minnes ofrene etter konsertangrepet. Foto: Darren Staples , Reuters

Eksplosjon på konsert

Minst 22 mennesker ble drept i en eksplosjon på en Ariana Grande-konsert i Manchester natt til tirsdag.

Politiet i Manchester bekrefter at den mistenkte gjerningsmannen er 22 år gamle Salman Abedi. De tror at han handlet alene og at selvmordsbomberen selv døde på stedet.

Eksplosjonen etterforskes som et terrorangrep. Terrororganisasjonen IS har tatt på seg skylden for angrepet, men dette er foreløpig ikke bekreftet fra offisielt hold.

