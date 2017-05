Bombegruppe ble sendt til gate i Manchester - aksjonen er over

MANCHESTER (VG) En bombegruppe og soldater ble torsdag ettermiddag sendt til et område i Hulme i Manchester. Aksjonen er nå avsluttet.

Bombegruppen ble sendt til en gate i Manchester. Soldater og politi rykket også ut, skriver politiet i Manchester på Twitter.

– Vi kan bekrefte at hendelsen er på Linby Street i Hulme, skriver politiet på Twitter.

Like etter klokken 12.30 torsdag melder politiet at området er trygt, og at sperringene er fjernet.

Ifølge Manchester Evening News var det også helikopter og politihunder på stedet. Vitner sier ifølge avisen at de har sett røyk stige fra området.

Politiet meldte først at bombegruppen og soldatene var på et college i Manchester. Det har de trukket tilbake, og bekrefter at hendelsen var i et område i Hulme.