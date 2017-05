AP: Slektning mener Manchester-terroristen hadde hevnmotiv

Salman Abedi (22) skal ha vært ute etter hevn for angrep mot muslimer og for at en venn av ham ble drept i Manchester, skriver nyhetsbyrået AP.

Britisk politi mener de har pågrepet flere nøkkelpersoner i nettverket rundt Abedi, som er mistenkt for å stå bak angrepet som drepte 22 mennesker i Manchester denne uken. Samtidig jobbes det med å kartlegge hvilket motiv 22-åringen hadde for å begå det grusomme terrorangrepet.

En ikke navngitt, kvinnelig slektning nyhetsbyrået Associated Press har snakket med, mener drapet på en av Abedis venner bidro til 22-åringens hevnlyst.

I 2016 ble Abdul Wahab Hafidah (18) jaget, påkjørt og knivstukket til døde midt på dagen i en bydel i Manchester. Politiet koblet hendelsen til gjengkriminalitet, men ifølge søsteren så broren på drapet som et hatangrep, ifølge The Telegraph.

– Hvorfor ble ingen opprørt etter et slikt ondt drap på en araber og muslim, lurer slektningen i intervjuet med AP, før vedkommende gir følgende forklaring på hvorfor Abedi drepte 22 mennesker:

– Raseri var den viktigste årsaken.

«Stor del av nettverket» er pågrepet

Etterforskerne jobber iherdig med å følge opp alle spor etter angrepet og det meldes om flere store fremskritt i jakten på å avdekke terroristens medhjelpere.

Ifølge Mark Rowley, lederen for det britiske antiterrorpolitiet, har man nå pågrepet «en stor del av nettverket» som sto bak bombingen.

– Disse arrestasjonene er veldig viktige. Vi er glade over å kunne si at vi har kontroll på flere av nøkkelspillerne som vi har vært bekymret for, men det gjenstår fortsatt litt å gjøre, sier Rowley, ifølge The Telegraph.

Senest natt til fredag ble det aksjonert mot flere adresser i Manchester- og Merseyside-området. Britisk politi sier de har ni personer i varetekt som de knytter til terrorangrepet. Den yngste av dem er 18 år, mens den eldste er 44.

Den siste pågripelsen skjedde fredag kveld da en 44-årig mann ble arrestert i Rusholme-området i Manchester, melder NTB. I en uttalelse sier politiet at pågripelsen er knyttet til mandagens terrorangrep.

I tillegg ble terroristens far og lillebror pågrepet i Libya tirsdag.

Ringte familien rett før eksplosjonen

Abdedis lillebror Hashim Ramadan Abedi ble arrestert av en regjeringsvennlig milits i Libya dagen etter angrepet. Da hevdet libyske myndigheter at 18-åringen hadde tilstått at han og broren var medlemmer av terroristgruppen IS, samt at han selv visste om brorens planer på forhånd.

Fredag melder CNN, som siterer libyske medier, at lillebroren også har tilstått at han snakket med Abedi på telefon et kvarter før terrorangrepet. «Han ringte for å ta farvel», ifølge libyske myndigheter.

«Tilgi meg», sa Abedi angivelig til sin mor i samtalen, ifølge The Telegraph.

En talsmann for det libyske militæret, Ahmed Ben Salem, opplyser imidlertid at 18-åringen hevder han ikke visste noe om nøyaktig hvor og når angrepet var planlagt.

Ben Salem sier videre at Abedi forlot familien i Libya 17. mai, angivelig for å dra på en pilegrimsreise til Mekka i Saudi Arabia. Lillebroren skal ifølge talsmannen ha vært den eneste i familien som visste at broren egentlig fløy til Storbritannia for å utføre et angrep.