22 drept etter eksplosjon på konsert i Manchester

22 personer er drept og over 50 skadet i en eksplosjon på en konsert med popstjernen Ariana Grande i England. Politiet etterforsker saken som et terrorangrep.

Det bekrefter politisjef i Manchester Ian Hopkins på en pressekonferanse tirsdag morgen.

Greater Manchester Police meldte først i en pressemelding publisert på Twitter ved 02.10-tiden norsk tid natt til tirsdag at 19 personer var drept.

Dødstallet har nå steget til 22, og antallet skadde til 59. Hopkins uttalte at det er barn blant dem som det har blitt bekreftet drept.

Han bekreftet på pressekonferansen at den antatte gjerningsmannen er død. Ifølge politiet hadde han på seg eksplosiver i en ryggsekk som han detonerte. Politiet sier at de tror mannen skal ha vært alene om angrepet.

– Vi behandler dette nå som en terrorhandling inntil vi får opplysninger som tyder på noe annet, sa politisjef Ian Hopkins og la til at politiet samarbeider med kolleger på nasjonalt nivå og med sikkerhetstjenestene.

Løp ut i panikk

Den amerikanske artisten Ariana Grande hadde akkurat gått av scenen da en rekke øyenvitner meldte om en kraftig eksplosjon på Manchester Arena ved 23.30-tiden norsk tid.

– Dette er åpenbart en veldig bekymringsfull tid for alle. Vi gjør alt vi kan for å støtte de som har blitt rammet og for å samle inn informasjon om hva som skjedde i går kveld, sier Hopkins.

Hopkins sa videre at politiet vil komme med nye oppdateringer når de har et klarere bilde av hva som har skjedd. Mannskaper fra nødetatene har jobbet på stedet gjennom natten.

Ariana Grande: «Knust. Fra bunnen av hjertet mitt, jeg er så lei meg. Jeg har ikke ord».

Både Reuters og NBC News siterer anonyme, amerikanske tjenestemenn på at britisk politi mistenker at en selvmordsbomber står bak, men dette er ikke bekreftet.

Kilder CNN og NBC News har snakket med opplyser at en mann som var på åstedet er identifisert som en mulig selvmordsbomber.

– Vi jobber med å påvise alle detaljene i det som av politiet blir betraktet som et forferdelig terrorangrep, sier statsminister i Storbritannia, Theresa May.

FÅR HJELP: En skadet kvinne geleides av britisk politi etter eksplosjonen på Manchester Arena mandag kveld. Foto: , Joel Goodman/LNP/REX/Shutterstock

Norske Jan (37): – Én skrek og så begynte alle å løpe

Videoer fra innsiden av arenaen kort tid etter eksplosjonen, viser at en stor folkemengde løper ut i panikk.

Flere vitner sier til britiske medier at det oppsto stor trengsel, og at flere ble nedtråkket i panikken som oppsto.

– Døde kropper på bakken

Øyenvitnet Andy Holey forteller til BBC at han ventet på utsiden da han gikk i bakken av det han selv beskriver som en eksplosjon.

Da han kom til seg selv, så han flere personer som var skadet eller døde rundt seg.

– Da jeg kom meg opp så jeg døde kropper ligge på bakken. Min første tanke var å gå inn igjen for å prøve å finne familien min, sier Holey.

Han forteller at han så på flere av de døde for å lete etter kona og datteren, men at han etter en stund fant begge i god behold.

EKSPLOSJON ETTER KONSERT: Den amerikanske popstjernen Ariana Grande hadde nettopp gått av scenen i Manchester da det eksploderte. Dette bildet er tatt under en konsert i september i fjor. Foto: John Salangsang , AP

Ifølge Holey skjedde det han beskriver som en eksplosjon i nærheten av billettluken ved en av inngangene til arenaen.

Pressetalsperson i Utenriksdepartementet, Astrid Sehl, opplyser til VG at de så langt ikke har informasjon som tyder på at norske borgere er skadet.

– Nordmenn i området oppfordres til å holde seg orientert via lokale myndigheter og følge deres anbefalinger og råd. Vi oppfordrer også nordmenn i Manchester til å kontakte sine pårørende i Norge og melde fra om sin status.

I sosiale medier er det nå mange foreldre som legger ut bilder av barna sine som var til stede på konserten, men som de ikke har klart å oppnå kontakt med.

En kvinne som var på konserten sammen med sin 13 år gamle datter sier til BBC at det var svært mange barn som var på konserten uten sine foreldre.

– Jeg prøvde å hjelpe flere jenter som var der alene og som var hysteriske. De var på min datters alder, om ikke yngre.

En rekke lokale hoteller skal ha tatt inn flere barn etter konserten, og på Twitter stilte en rekke av innbyggerne i byen opp natt til tirsdag med emneknaggen #RoomForManchester.

Ifølge Sky News var arenaen, som har kapasitet til 21.000 personer, full under konserten. Arenaen er den største innendørsscenen i Manchester, og er knyttet sammen med Victoria stasjon. Stasjonen har både togspor og trikkespor.



STOR UTRYKNING: Her samler bevæpnet politi seg utenfor Manchester Arena natt til tirsdag. Foto: Peter Byrne , AP

Et annet vitne forteller om et smell omtrent da Grande fremførte sin siste sang.

– Vi så unge jenter med blod på seg. Alle skrek, og folk løp. Det var mye røyk, sier hun til Manchester Evening News.

– Mange tenåringer

En bartender som jobber på puben Steven Charles Snooker Club, som ligger like ved arenaen, sier til nyhetsbyrået Press Association at han så personer ligge blodige på bakken.

– Det var en mann som lå nede med beinet blødende og en kvinne som blødde fra hodet.

Bartenderen sier at mange av dem som kom flyktende var tenåringer.

Borgermesteren i Manchester, Andy Burnham, melder følgende på Twitter:

– Min dypeste medfølelse går til familiene som har mistet sine kjære, og min beundring går til våre modige nødetater. Det er en forferdelig natt for vår gode by.

En annen konsertgjenger, Oliver Jones (17), sier til Sky News at han var på toalettet da han hørte et kraftig smell – rett etter at konserten var over.

– Smellet laget et ekko i korridoren av arenaen og folk begynte å løpe. Jeg så folk løpe og skrike i én retning – og så snudde mange og løp i motsatt retning.

Catherine Macfarlane forteller at hun var på vei ut av arenaen da det gikk av en eksplosjon, og folk startet å skrike.

– Det var en massiv eksplosjon – man kunne kjenne det i brystet. Det var kaotisk. Alle løp, skrek og prøvde å komme seg ut derfra, sier hun til Reuters.