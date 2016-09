Opposisjonskilder: Over 100 drept på to dager i Kongo

Dødstallene fortsetter å stige etter at flere tusen tok til gatene for å demonstrere mot utsettelsen av presidentvalget.

Det har de siste dagene vært en rekke sammenstøt og demonstrasjoner mot president Joseph Kabila i hovedstaden Kinshasa, og ifølge opposisjonskilder er nå over hundre drept, melder AFP.

Dødstallene er imidlertid ikke bekreftet fra offisielt hold, og politiet i landet har tidligere onsdag fastsatt antall drepte til 32.



Dette stemmer dårlig overens med opposisjonen som allerede sent tirsdag kveld meldte om minst 50 drepte.

Sammenstøtet startet mandag da demonstranter kastet stein mot politiet, som svarte med å bruke tåregass mot demonstrantene.

En av politimennene ble «brent levende», opplyste innenriksminister Evariste Boshab på en pressekonferanse mandag ettermiddag.

Opposisjonen har uttrykt bekymring for at president Joseph Kabila vil utsette valget for å holde på makten også etter at presidentperioden hans utløper i desember. Kabila har styrt landet siden 2001, og Kongos grunnlov hindrer ham i å stille til valg for en tredje periode.

Samtidig sa landets forfatningsdomstol i mai at president bør bli sittende inntil en ny leder er valgt. Kabila selv har ikke uttalt seg om sin politiske framtid.