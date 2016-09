Opposisjonskilder: Mer enn 50 drept i Kongo-demonstrasjoner

Mer enn 50 personer er drept i sammenstøt under en demonstrasjon mot president Joseph Kabila i Kongos hovedstad Kinshasa mandag.

Det opplyser opposisjonskilder til nyhetsbyrået AFP.

Dødstallene er imidlertid ikke bekreftet fra offisielt hold, og myndighetene i landet har tidligere fastsatt antall drepte til 17 personer, hvorav tre var politibetjenter og de øvrige 14 sivile.

En av politimennene ble «brent levende», opplyste innenriksminister Evariste Boshab på en pressekonferanse mandag ettermiddag.

Fikk du med deg? Norge med milliard-satsning i Kongo

Sammenstøtet oppsto da demonstranter kastet stein mot politiet, som svarte med å bruke tåregass mot demonstrantene.

Regjeringstalsmann Lambert Mende anklager opposisjonsdemonstrantene for målrettet plyndring.

– Dette er mennesker som hadde forberedt seg på å skape total uorden, sier han.

«Kabila må gå»

Før sammenstøtet med politiet ropte demonstrantene «Kabila kom deg ut» og «Kabila må gå», mens de viftet med de blåhvite flaggene til den populære opposisjonslederen Etienne Tshisekedi. De brente også en gigantisk plakat av presidenten, hvor han proklamerer at løsningen på den politiske krisen er gjennom dialog.

Les også: Opprør mot presidenten kan stanse benåding av French

Politiet svarte med tåregass da demonstrantene begynte å sette fyr på biler og kaste stein mot dem.

HOLDER VAKT: Politiet i Kinshasa satte inn store styrker under demonstrasjonen. Foto: Stringer , Reuters

Opposisjonen har uttrykt bekymring for at president Joseph Kabila vil utsette valget for å holde på makten også etter at presidentperioden hans utløper i desember. Kabila har styrt landet siden 2001, og Kongos grunnlov hindrer ham i å stille til valg for en tredje periode.

Samtidig sa landets forfatningsdomstol i mai at president bør bli sittende inntil en ny leder er valgt. Kabila selv har ikke uttalt seg om sin politiske framtid.

Måtte stenge

Kirkens Nødhjelps kontor i Kongo har holdt stengt på grunn av de varslede demonstrasjonene som foregår flere steder i landet.

– Det er vanskelig å forutsi hva dagens demonstrasjoner kan føre til. Men det er mye misnøye i Kongo på grunn av manglende fremgang i planene om et nytt presidentvalg, sa organisasjonens landrepresentant, Daniel Taillon, til NTB.

Mandag var det ventet at datoen for presidentvalget skal bestemmes. Opposisjonen har gitt uttrykk for at Kabila, som har styrt Kongo siden 2001 og har forbud mot å stille til valg for en ny periode, ikke har gitt noen indikasjoner på at han har til hensikt å trekke seg i desember.

– Dagens demonstrasjoner viser at den politiske konteksten i Kongo er kompleks og uforutsigbar. Det er også tydelig at opposisjonen er splittet, og dette benytter myndighetene seg av, sa Taillon, som forventer at demonstrasjonene vil fortsette i månedene som kommer.

Kilde: VG/NTB