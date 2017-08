Millioner på flukt i Kongo

3,8 millioner mennesker er nå på flukt fra konflikt i Kongo, og det er nesten dobbelt så mange som for et halvt år siden, ifølge FN.

– De trenger øyeblikkelig beskyttelse, slår George Okoth-Obbo i UNHCR fast.

Bare fra den urolige Kasai-regionen, som er kjent for sine rike diamantforekomster, har 1,4 millioner flyktet fra sine hjem, over 30.000 av dem til nabolandet Angola.

Uroen brøt ut for ett år siden etter at en lokal opprørsleder i Kasai ble drept. Det førte til et opprør som siden har kostet minst 3.000 mennesker livet. .

– Forholdene i Kasai er i dag slik at vi ikke kan oppmuntre eller bistå flyktninger til å vende hjem, sier Okoth-Obbo.

I Tanganyika-provinsen sørøst i Kongo har det samtidig brutt ut harde kamper mellom de to folkegruppene bantu og pygme, noe som også har drevet mange på flukt. Det samme er tilfelle i Kivu-provinsen, der det i årevis har vært urolig.

Samtidig med at mange flykter fra Kongo, har landet tatt imot rundt 500.000 flyktninger fra nabolandene Burundi. Rwanda, Sør-Sudan og Den sentralafrikanske republikk. 60.000 flyktninger har ankommet bare i år, ifølge UNHCR.