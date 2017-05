Dette er Kongo-saken

Dette er historien om de to norske ekssoldatene Tjostolv Moland og Joshua French, som var 28 og 27 år da de ble anklaget for drap i Kongo.

Norske Tjostolv Moland og norsk-britiske Joshua French var begge i Telemark bataljon (TMBN), der de var henholdsvis fenrik og grenader.

De forlot Forsvaret med noen ukers mellomrom i 2007, og etter det var de engasjert med ulike event- og sikkerhetsselskapet i Norge og i utlandet.

27. april 2009: Moland og French krysset grensen mellom Uganda og Den demokratiske republikken Kongo (DRC) på en motorsykkel. Målet for turen var diamantbyen Kisangani. Det er uklart nøyaktig hva de to skulle i byen.

5. mai 2009: Der skaffer de seg en sjåfør, Abedi Kasongo, som skal kjøre dem tilbake mot Uganda. Han skaffer to andre passasjerer. 109 kilometer fra Kisangani blir Kasongo skutt.

Det er omstridt hva som egentlig skjedde. Moland og French hevdet at bilen ble angrepet og beskutt i et bakhold. Nordmennene fortalte at mens bilen ble angrepet løp de inn i jungelen og søkte tilflukt. Da de kom tilbake fant de sjåføren drept, dro liket hans ut av bilen og rømte videre langs veien.

De to andre passasjerene har fastholdt at det var nordmennene som stoppet bilen for å tisse – og at Moland så skjøt sjåføren og deretter skjøt mot dem.

6. mai 2009: De to nordmennene begynte å kjøre mot Uganda, og de stoppet den natten for å sove noen timer i nasjonalreservatet Okapi. Samtidig er liket av Kasongo funnet, og jakten på nordmennene er allerede i gang. Neste dag blir de angrepet av soldater, og rømmer til fots i jungelen.

9. mai 2009: De blir overrasket av en gruppe soldater. Moland unnslipper, mens French blir pågrepet.

11. mai 2009: Moland gir opp flukten og melder seg selv til politiet i byen Mambasa.

12. mai 2009: Det kommer meldingene til Norge om at to nordmenn er pågrepet og mistenkt for drap og spionasje i Kongo. Kongolesiske myndigheter tolker ID-kortene fra Forsvaret som de to hadde, som at de to jobbet for norske myndigheter.

Sommeren 2009: Moland og French fortalte sin versjon til flere norske pressefolk mens de ble holdt fanget av militærpolitiet i Kisangani. De var tilbakeholdne med årsaken til hvorfor de hadde reist til Kongo, men VG kunne fortelle at de hadde etablert et sikkerhetsselskap, SIG Uganda, i den ugandiske hovedstaden Kampala. De drev selskapet under dekknavnene «Mike Callan» (Moland) og «John Hunt» (French).

August og september 2009: Moland og French var tiltalt for både drap og spionasje i rettssaken i Kisangani. De nektet straffskyld, men rettssaken endte i fem dødsstraffer mot Moland og French – og et krav på 360 millioner kroner mot norske myndigheter.

10. juni 2010: Den militære ankedomstolen i Kisangani dømte begge til døden for spionasje, ulovlig våpenbesittelse, drapsforsøk, væpnet ran og for å ha dannet et kriminelt forbund. Bare Moland ble dømt for selve drapet.

Under ankesaken fikk Moland et sammenbrudd, og han var tydelig syk. De anket ikke dødsdommen, i håp om å få fortgang i soningsoverføring til Norge.

Desember 2011: De ble overført til militærfengselet Ndolo i hovedstaden Kinshasa.

18. august 2013: Tjostolv Moland (32) ble funnet død i cellen han delte med French i militærfengselet Ndolo i Kinshasa. Kongolesiske myndigheter konkluderte først med at han hadde begått selvmord.

19. februar 2014: French ble dømt til livstid i fengsel i den militære domstolen i Kinshasa for overlagt drap på Moland.

August 2014: French ble anklaget for å ha forsøkt å rømme etter at han ble pågrepet utendørs. Da hadde han av hensyn til sin svært reduserte helsetilstand bodd alene i en leilighet, under vakthold.

2016: French lå over fem og en halv måned på sykehus etter å ha kollapset på cellen nyttårsaften. Hans helsetilstand har flere ganger vært svært dårlig.

Februar 2017: VG kan melde om at norske og kongolesiske myndigheter har i stillhet forhandlet frem en avtale som innebærer at French blir benådet eller overført til Norge.

17. mai 2017: Etter det VG erfarer er Joshua French (35) løslatt fra fengselet i Kongo, og han ankom Norge på formiddagen 17. mai. Statsminister Erna Solberg og utenriksminister Børge Brende holder pressekonferanse om situasjonen klokken 18 onsdag.

VG/NTB