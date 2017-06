Prins Harry: – Jeg ville ut av kongehuset

Prins Harry vurderte å slutte i sin kongelige rolle for «et normalt liv».

I et ekstraordinært intervju med den britiske avisen Daily Mail, forteller en åpenhjertig Prins Harry om hvor vanskelig rollen som prins har vært i 20-årene.

– Jeg var i mange år i villrede om hva jeg skulle gjøre, jeg ville ikke bli voksen, sier prinsen til avisen.

Han forteller blant annet at han ønsket å forlate sine kongelige plikter, men at lojaliteten til bestemoren, Dronning Elizabeth, holdt ham tilbake.

VILLE VÆRE VANLIG: Prins Harry forteller til Daily Mail om hvordan han ønsket seg ut av kongehuset. Foto: Reuters

Kaotiske ungdomsår



Den 32 år gamle prinsen innrømmer å ha vært nær det han beskriver som «totalt sammenbrudd» flere ganger.

Han forteller om kaotiske år med festing, drikking og tung røyking, da han slet med å finne en meningsfylt rolle etter å ha vært i militæret.

– Jeg ville ut av kongehuset, og leve et vanlig liv. Men til slutt bestemte jeg meg for å bli og skape en egen rolle i kongehuset, forteller prinsen til Daily Mail.

I forrige uke avslørte han til samme avis at «ingen i kongefamilie egentlig ville være konge eller dronning».

– Vi vil ikke bare være en gjeng kjendiser, men bruke rollen vi er født inn i til å gjøre noe bra, fortalte han.

BIDRA: Prins Harry (andre fra høyre) var bare 12 år da prinsesse Diana døde. I dag vil han føre hennes visjoner videre. Foto: Reuters

Vil endre monarkiet



Harry, som var bare 12 år da moren prinsesse Diana døde, forteller at han følte seg aller mest hjemme da han var i militæret.

– Det er den beste flukten jeg noensinne har hatt. Jeg følte jeg virkelig oppnådde noe. Jeg har en dyp forståelse for alle slags mennesker fra ulike bakgrunner og følte at jeg var en del av et lag. Jeg var ikke noen prins, jeg var bare Harry, forteller han.

Nå vil han sørge for at det britiske monarkiet består.

– Vi vil sørge for at monarkiet består, men det kan ikke fortsette som det har gjort under dronningen. Det vil bli endringer og modernisering, forteller han.

Prinsen innrømmer også i intervjuet at han er en ivrig seer av Netflix-serien «The Crown».

– Det er en flott serie, men jeg skulle ønske de hadde stoppet etter første sesong. De må absolutt ikke gå videre til den yngre generasjonen, sier den 32 år gamle prinsen.