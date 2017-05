Helt dronning bak rattet

Da dronning Elizabeth (91) skulle på hesteshow lørdag, satte hun seg like godt bak rattet selv,

Livvakten plasserte hun i passasjersetet.

Med hestemønstret sjal på hodet og briller på nesa parkerte 91-åringen på området der det historiske Windsor Horse show ble arrangert, skriver Daily Mail.

Monarken er kjent for å være glad i å kjøre bil, og hennes høye alder ser ikke ut til å sette en demper på kjøregleden. Senest sist søndag ble hun også observert bak rattet, da i en grønn jaguar på vei til et arrangement i Royal Chapel of All Saints i Windsor.

I 1998 overrasket hun Saudi Arabias kong Abdullah ved å selv å kjøre ham rundt på sightseeing rundt slottet Balmoral i Skottland, som er Dronningens sommerresidens.

SJÅFØR: Med et våkent blikk kjører Dronning Elizabeth (91) sin Range Rover. Foto: JOHNATHAN HORDLE , REX, SHUTTERSTOCK, scanpix

Monarken kan ifølge britisk lov kjøre bil uten bilsertifikat. Hun er også den eneste personen, utenom parkarbeiderne, som har lov til å kjøre den rundt fire kilometer lange promenadeveien kalt «The long walk» - som går fra slottet Windsor til statuen av kong George II.

Møtte familien



I dag var monarken, som er den lengstsittende regenten i Storbritannias historie, kanskje ekstra opptatt av å bestemme farten selv. Hesteshowet «Land Rover Grand Prix» på Windsor er et av Dronningens favorittarrangementer, og både dronning Elizabeth og hennes ektemann prins Phillip konkurrerte på hesteryggen under showet i sine yngre dager.

I år var fire generasjoner av kongefamilien til stede på hesteshowet: Dronningen hadde selskap av sin sønn prins Edward og hans kone Sophie, dronningens barnebarn Peter Philips og kona Autumn, og deres to døtre Isla og Savannah.

Dronningen lærte å kjøre bil da hun tjenestegjorde som mekaniker under «Women' s Auxillary Territorial Service», en kvinnelig avdeling i den britiske arme, under andre verdenskrig.

