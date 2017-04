Komiteleder trekker seg fra Russland-gransking

Leder for etterretningskomiteen i Representantenes hus, Devin Nunes, har etter sterk kritikk fra opposisjonen trukket seg fra granskingen av kontakten mellom Russland og Donald Trumps medarbeidere.

Det melder Nunes selv i en pressemelding torsdag ettermiddag.

Presset mot Nunes har økt etter at det ble kjent at han møtte kilden til påstanden om avlytting av Trump i Det hvite hus. Avsløringen av det hemmelige møtet kom få dager etter at Nunes sa at Trump kan ha blitt avlyttet ivalgkampen.

Dette har fått demokrater i Representantenes hus til å kreve at Nunes erklærer seg inhabil i det videre granskingsarbeidet.

Både FBI og NSA har tidligere avvist at Barack Obama avlyttet Trumps kontor under valgkampen.

– Falske anklager



Nunes sendte torsdag ettermiddag ut en kort erklæring der han bekrefter at han midlertidig vil tre til side som leder for Russland-granskingen mens Kongressens etiske komite vurderer anklagene fra opposisjonen. Han gjør det samtidig klart at han vil fortsette å utføre sine øvrige plikter som komiteleder.

- Anklagene er fullstendig falske og politisk motiverte. Jeg har likevel kommet til at det er det beste for Kongressen og komiteen at representantn Mike Conaway midlertdig tar over ansvaret for Russland-granskingen, sier Nunes i meldingen.

Han understreker at han så raskt som mulig ønsker å møte etikk-komiteen for å imøtegå de «falske anklagene».

Flere separate granskinger pågår, og én av dem er iverksatt av etterretningskomiteen i Representantenes hus. Trump har imidlertid krevd at Kongressen også må undersøke påstandene om at han i fjor ble avlyttet av forgjengeren Barack Obama.