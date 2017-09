Kollega om føreren av ulykkesbilen: – En kanondyktig og påpasselig sjåfør

En kollega av 73-åringen som satt bak rattet da to mennesker ble drept, nekter å tro at ulykken var sjåførens feil. Nå skal ulykken undersøkes.

En 21 år gammel kvinne og en 22 år gammel mann ble drept da en Porsche kom ut av kontroll under et rallyløp i danske Randers i halv tolv-tiden lørdag formiddag.

Sjåføren, en 73 år gammel mann, ligger skadet på sykehus, men skal være utenfor livsfare.

Den danske avisen Ekstra Bladet har snakket med en kollega og venn av 73-åringen.

Han nekter å tro at sjåføren kan klandres for ulykken.

– Noen mener at han kanskje har punktert og dermed sprengt et dekk, og jeg er sikker på at det ikke er en sjåførfeil. Det nekter jeg å tro på. Mannen er en kanondyktig og meget påpasselig sjåfør. Du kan ikke se om det er en defekt støtdemper eller om dekket er punktert, eller noe annet, sier Brian Johansen, som også deltok i rallyløpet lørdag.

Ifølge Johansen spekuleres det på Facebook om sjåførens alder kan ha vært årsaken til ulykken.

– Det har ingenting med alderen hans å gjøre. Det folk skriver på Facebook er forferdelig. Jeg forstår ikke at folk ikke tenker på dette er det siste han har bruk for nå; å bli trukket ned i sølen. Dette kunne like godt ha skjedd med meg, sier Johansen.

Alder ingen betydning

Informasjonsmedarbeider ved Dansk Atomobil Sports Union, Morten Alstrup, sier til Dansk Radio at det ikke er noen grunn til å anta at sjåførens alder har vært medvirkende til ulykken.

– For å kunne delta i et slikt rallyløp skal du faktisk oppfylle de samme kravene som når du beveger deg ut i trafikken, og enda litt flere. Du skal ha gjennomgått noen kurs og ha erfaring, sier Alstrup.

Han sier at det er det samme om sjåføren er 33 eller 73 år.

– Hvis du er i god fysisk form, oppfyller kravene til førerkort, og har lisens til å kjøre rally sprint, kan du også være med i løpet. Du kan ikke bare komme inn fra gaten, sier Alstrup.

Skal ha eksplodert

Ifølge Ekstra Bladets kilder skal ulykken ha skjedd da et av bakhjulene på bilen eksploderte, idet føreren skulle akselerere ut av en venstresving. Dette er imidlertid ikke bekreftet fra offisielt hold.

Den 22 år gamle kvinnen som var kartleser i bilen, ligger også på sykehus. Også hun skal være utenfor livsfare.

Brian Johansen har bare godt å si om sjåføren, som han ifølge Ekstra Bladet kjenner svært godt.

– Hvis du ser på resultatene, kan du se at han ligger høyt oppe på tabellene. Jeg synes det er så forferdelig at det ikke er noen som tenker på ham. Vi andre har mer eller mindre felt tårer på hans vegne. Dette er forferdelig for alle involverte – også ham, sier Johansen.

De to som mistet livet, jobbet på arrangementet og er begge fra Danmark, henholdsvis byene Hammel og Rudkøbing. Ifølge Dansk Radio er deres pårørende varslet.

Johansen forteller at alle er i sjokk etter ulykken.

– Hvis han hadde vært en dårlig sjåfør på grunn av alderen sin, ville han ikke ligget så høyt som han ligger. Og alt som gjelder sikkerhet på en slik dag er godkjent av politiet, sier Johansen, som legger til at tankene hans går til de involverte, de drepte og de etterlatte.

RALLY-TRAGEDIE: To personer er døde etter å ha blitt truffet av en deltagerbil under et rallyløp i Danmark lørdag. Foto: Øxenholt Foto / NTB scanpix

Skal undersøkes

Ifølge avisen BT skal ulykken nå undersøkes av en ulykkeskommisjon. Det skriver Dansk Automobil Sports Union i en pressemelding,

«Vi nedsetter en ulykkeskommisjon som skal undersøke forholdene omkring, og årsaken til, ulykken.»

Det er formann for Dansk Automobil Sports Union, Bent Mikkelsen, som siteres i pressemeldingen.

Videre skriver de at både Arbeidstilsynet og en bilinspektør er tilkalt for å undersøke omstendighetene rundt ulykken, og at de ikke har ytterligere opplysninger før disse er klarlagt.

«Våre tanker og vår medfølelse går først og fremst til de pårørende etter denne tragiske ulykken, men også til de involverte deltagerne og mannskapene som har hjulpet til», står det i pressemeldingen.

