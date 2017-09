To personer skutt i København, 26-åring pågrepet

Politiet har pågrepet 26-åring med bånd til gjengmiljøene etter at en svensk kvinne ble skutt i bydelen Nørrebro i København. En annen person ble truffet av streifskudd.

Politiet har nå holdt pressekonferanse om skytingen i Nørrebro i natt, etter en tid med uro gjengopprør i København.

Det var totalt to skyteepisoder. Politiet opplyser at den første skytingen skjedde i Heimdalsgade, hvor det ble skutt etter mann på vei ut av en butikk. Mannen ble imidlertid ikke truffet.

– Det har blitt avfyrt skudd mot en tilfeldig person som kom gående ut av en butikk, en person som etter vår oppfatning ikke har noe med gjengkonflikten å gjøre, sier politiinspektør Poul Kjeldsen.

En ung, svensk kvinne deretter skutt ved Den Røde Plads i Nørrebro, mens en mann ble truffet av streifskudd. Politiet tror ingen av de tre hadde noe med den pågående gjengkonflikten å gjøre.

Kvinnen er blitt kjørt til sykehuset og operert, og tilstanden hennes er stabil.



26-åring pågrepet: – Vi kjenner personen godt



Politiet har pågrepet en 26 år gammel mann med bånd til en av de to rivaliserende gjengene i København. Politiet opplyste først at mannen var 16 år, men rettet det senere til 26.

Den danske avisen Ekstra Bladet erfarer at mannen er knyttet til gjengen Loyal to Familia (LTF).

– Han er relatert til gjengene. Vi kjenner personen godt, sier politiinspektør Kjeldsen på pressekonferansen.

GJENGKRIG: Ekstra Bladet erfarer at den pågrepne mannen har bånd til gjengen «Loyal to Familia», som ligger i konflikt med gjengen «Brothas». Dette bildet ble tatt utenfor et rettslokale i 2013. Foto: Mortensen Jesper

Politiet har funnet en pistol og en maske i området, som nå undersøkes. De hadde en patrulje i området som hørte skuddene og hastet til stedet.

Under jakten på 26-åringen avfyrte politiet to skudd.

– Det ble ikke skutt mot politiet, men vi opptok forfølgelsen fordi vi hørte at det ble avfyrt skudd. To ganger avfyrte vi varselsskudd, sier Kjeldsen.

– Velger tid og sted



Politiet opplyser at gjengkonflikten i København på ingen måte er over, på tross av at det flere ganger har vært meldt om fredsavtaler.

– Man kan ikke stå opp imot disse her, for de velger seg tid og sted. Det er åpenlyst at selv om det er massivt med politi i området, velger de likevel å avfyre skudd, sier Kjeldsen.

En nabo forteller at det ble avfyrt en rekke skudd før han hørte rop og skrik.

– Jeg hadde akkurat kommet hjem da det ble avfyrt en rekke skudd rett ved min leilighet. Jeg talte ti til tolv skudd. Jeg hadde vinduet åpent, så jeg kunne høre det helt tydelig. Det var noen som ropte «legg deg ned, legg deg ned». Også kom det masse politi, sier nabo Thomas Olesen til Ekstra Bladet.



