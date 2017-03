KØBENHAVN (VG) I Danmark har en video av gråtende barn fyrt opp under debatten om hvem som virkelig kan få kalle seg dansk.

7-åringen Scarlett er født i Danmark, snakker dansk og har danske venner. Hennes reaksjon når hun blir fortalt, foran kamera, at hun likevel ikke er dansk, har i skrivende stund blitt sett 2,6 millioner ganger, og 26.000 mennesker har delt den på Facebook. Det er enormt for et land med Danmarks størrelse.

Videoen er Scarletts pappa, Alex Sabours svar på et forslag til vedtak fra danske folkevalgte, hvor de slår fast at det er et problem at det i enkelte bydeler i Danmark er et flertall med innvandrerbakgrunn.

I videoen han har laget presenterer fire barn med innvandrerforeldre seg på klingende dansk. De får så spørsmål om hvor de kommer fra. Alle svarer «Danmark», og får så spørsmål om de er sikre på det og hvorfor.

– Nei, du er ikke dansk, sier Sabour til barna.

Den sterke videoen viser de fire barnas forvirrede ansikter når de blir fortalt at de ikke er danske, og flere spør hvorfor ikke. Sabours egen datter Scarlett blir stille, før hun begynner å gråte.

– Vil minne politikerne på hvem de snakker om

Videoen avslutter med en bønn til politikerne, hvor Sabour ber dem huske hvem de egentlig snakker om når de sier at disse barna ikke er danske.

– Formålet med videoen var å minne politikerne på hvem de egentlig snakker om, når de beveger seg i stadig mer populistiske terreng for å vinne stemmer. Jeg bekymrer meg ikke bare for Scarletts fremtid, men for fremtiden til barn over hele verden, fordi det blir formidlet så mye hat i den offentlige diskursen nå, sier Alex Sabour til VG i København.

ØNSKER ET BEDRE LIV FOR DATTEREN: Filmskaperen Alex Sabour blir stadig spurt hvor han «egentlig» kommer fra. Han vil at datteren Scarlett (7) aldri skal tvile på at hun er dansk, og få kjenne en tilhørighet han selv ikke har fått kjenne. FOTO: Nora Thorp Bjørnstad, VG

– Best med blanding av folk

Flertallet i Folketinget i Danmark skrev altså i sitt forslag til vedtak at:

«Folketinget konstaterer med bekymring, at det i dag er områder i Danmark hvor andelen av innvandrere og etterkommere fra ikke-vestlige land er over 50 prosent. Det er Folketingets oppfatning at dansker ikke bør være i mindretall i boligområder i Danmark.»

Brøndby strand, en forstad utenfor København, befinner seg med sine 50 prosent innbyggere med innvandrerbakgrunn, midt i debattens kjerne. Bydelen ble nevnt hele 120 ganger i den aktuelle Folketingsdebatten.

Ved jernbanestasjonen haster det forbi folk av alle nasjonaliteter på en travel helgedag.

–DANSK NÅR DU FØLER DEG DANSK: Alex Sabour synes ikke det er opp til andre å definere om han eller andre er dansk. FOTO: Nora Thorp Bjørnstad, VG

– Jeg kan godt være enig i at det er uheldig at så mange innvandrere bor på samme sted, men her må også myndighetene selv ta ansvar. De hadde en liten gjennomtenkt plan da folk begynte å komme, slik at disse gettoene oppsto. Selv vil jeg gjerne ha danske naboer, sier en mann med irakisk bakgrunn, som helst vil forbli navnløs, og har jobbet i Danmark i 25 år. Han kjenner seg dansk, sier han til VG.

Det samme gjelder for 44 år gamle Azar Saeed.

– Jeg synes det er bra å ha en god blanding av folk. Men folk har jo en tendens til å søke til «sine egne», for å kjenne trygghet. Etter min mening er man dansk når man føler seg dansk, og når man snakker om « vi dansker» og ikke «de». Det har ikke noe med hudfarge og øyenfarge å gjøre, sier Saeed til VG i Brøndby.

Dronningen med innvandringsuttalelser

Innvandringsdebatten hos danskene er noe selv dronningen av Danmark har engasjert seg i. I en nyutgitt bok sier dronning Margrethe at det « ikke er en naturlov at man blir dansk av å bo i Danmark», og tar til orde for at danskene må tørre å stille krav til innvandrere.

Den danske integrasjonsministeren bruker harde ord når hun snakker om innvandrere som ikke følger reglene i deres nye hjemland:



«Når jeg hører om saker hvor flyktninger kommer hit med kravmentalitet, griskhet og mangel på takknemlighet, blir jeg sint. ( ...) De griske flyktningene skal stoppes. ", sier Inger Støjberg til BT.



Pappaen til Scarlett i kampanjevideoen mener innvandringsdebatten har gjort det danske samfunnet svært polarisert, og at det er barna det går hardest ut over.

– Spør du et barn på 3–4 år ute i en forstad av København hvor de er fra, svarer de « Danmark». Men spør du 13-14-åringer det samme, svarer de «Tyrkia» «Irak» eller «Pakistan». Hva skjer i løpet av de årene som gjør at barnet, som er født og oppvokst her, mister eierskap til landet sitt? Hvis du ikke lenger føler en tilhørighet, vil du da betale skatt eller gjøre annet for å bidra til samfunnet? Vil du behandle folk og myndigheter med respekt? Det er et kjempeproblem. Hvorfor lar vi ikke denne generasjonen få lov til å føle en tilhørighet?, spør Sabour.

TYRKISK OG DANSK: Cecilia Funda Aydin (25) ser på seg selv som tyrkisk og dansk på samme tid. Mamma Sirma Hakbilen (53) sier tiden for merkelapper er over og at mennesker i større grad er «en vakker mosaikk av nasjonaliteter ». FOTO: Nora Thorp Bjørnstad, VG

Bekymret for barna

Scarletts pappa jobber i reklamebyrået Gorilla Media, men denne videoen er ikke laget på oppdrag for noen andre, eller for å tjene penger, sier han.

Det er første gang den 32-årige reklamemannen «gjør noe politisk». Han meningsmotstandere har kritisert han for å «følelsespornografi» når han bruker barn i videoen.

– Dette er problemstillinger som Scarlett og mange andre barn står overfor på hverdagsbasis. I barnehagen fikk hun høre av de andre barna at hun ikke er dansk, og hun har kommet hjem og spurt om pappaen hennes var en terrorist, fordi de andre barna hadde sagt jeg var muslim og kunne tenkes å sprenge meg selv i luften. Dette er noe jeg og Scarlett har grått over sammen, lenge før jeg laget videoen, sier Sabour til VG.

