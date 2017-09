Melding om ny skyting i København – flere gater sperret av

Politiet opplyser at de undersøker et kriminelt forhold etter at det igjen har blitt meldt om skyting i bydelen Nørrebro i København.

Den danske avisen Ekstra Bladet har snakket med vitner som beskriver at mellom syv og tolv skudd har blitt avfyrt i Nørrebrogade i natt.



Politiet har vært sparsomme med opplysninger om bakgrunnen for skytingen, og om noen er skadd, men skytingen kommer etter en tid med uro i København og konflikter mellom flere gjenger.

– Jeg hadde akkurat kommet hjem da det ble avfyrt en rekke skudd rett ved min leilighet. Jeg talte ti til tolv skudd. Jeg hadde vinduet åpent, så jeg kunne høre det helt tydelig. Det var noen som ropte «legg deg ned, legg deg ned». Også kom det masse politi, sier nabo Thomas Olesen til Ekstra Bladet.



Avisen har tatt bilde av et våpen som ligger på bakken i området, under noen sykler. Men det er ikke enda klart om skytingen faktisk er gjengrelatert. Her kan du lese to saker om den siste tids uro i København:



