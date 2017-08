Gjengkonflikt herjer i København: 22 skyteepisoder på to måneder

Timer før justisministeren legger frem tiltak for å stoppe gjengkonflikten, ble den danske hovedstaden rammet av minst to nye skyteepisoder.

– Det er vanvittig, sier vaktsjef Michael Andersen i København-politiet til Ekstra Bladet.

Ingen er pågrepet for skuddene, men de ses i lys av den eskalerende gjengkonflikten som har preget den danske hovedstaden siden midten av juni.

På snaue to måneder har det vært til sammen 22 skyteepisoder, og justisminister Søren Pape Poulsen har tatt til orde for å forby – og dermed oppløse banden Loyal to Familia (LTF). Fredag formiddag legger han frem nye tiltak for bekjempelsen.

Ifølge dansk TV 2 ønsker regjeringen blant annet å la forsvaret overta deler av arbeidet med grensekontroll og andre vaktoppgaver, slik at flere politifolk kan jobbe med den pågående gjengkonflikten.

Gjengen Loyal to Familia skaper uro i flere danske byer, deriblant i hovedstaden København. Foto: , Mortensen Jesper

For en snau uke siden gikk konflikten utover to tilfeldige menn på 17 og 19 år, som ble truffet av skudd på to ulike steder i bydelen Nørrebro. Det fikk politiet til å gå ut og advare menn i alderen 17–25 mot å ferdes i området, fordi de risikerer å bli skutt.

Torsdag ble det opprettet en mobil politistasjon i bydelen, og samme kveld ble altså den danske hovedstaden igjen rammet av skudd. Like etter klokken 22 rykket politiet ut etter at de selv hørte skudd som ble avfyrt ved Nørrebro.

– Vi så en grå bil kjøre, og en motorsykkelbetjent fulgte etter. Jakten på gjerningsmennene endte på Frederiksberg, hvor personene forlot bilen, sier vaktsjef Henrik Brix til danske TV 2.

Klokken 23.14 fikk politiet melding om at det var avfyrt skudd i bydelen Nordvest.

– En person gikk ut av en bil, og skjøt et skudd mot en person på moped. Skuddet rammet kun mopeden. Deretter flyktet personen som avfyrte skuddet, sier vaktsjefen.

Politiet etterforsker også en tredje episode etter at vitner snaue to timer i forveien fortalte at en mann hadde skutt opp i luften i bydelen Tingbjerg, før han kjørte fra stedet.