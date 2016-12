Forskere mener tran senker risiko for barneastma

En ny dansk studie viser at gravide som drikker tran i siste trimester av svangerskapet, senker risikoen for astma hos barna med 30 prosent.

Hans Bisgaard, leder av dansk BørneAstma Center og professor i barnesykdommer ved Københavns Universitet, mener det vil være et stort fremskritt i astmaforskningen om man kan forebygge en tredel av tilfellene barneastma i Danmark.

Studien utført av forskere ved Københavns Universitet de siste fem årene ble nylig publisert i New England Journal of Medicine.

– Høydepunkt

Forskningen viser også at gravide kvinner som spiser lite fisk, og som også har en spesiell variant av genet FADS som gjør det vanskelig å omsette fiskeolje i kroppen, har enda større effekt av tran. Hos denne gruppen minsket risikoen for astma hos barna med over 50 prosent sammenlignet med andre kvinner som fikk placebo.

– Dette er helt klart høydepunktet i mine 35 år med forskning på barneastma. Det blir ikke større enn dette, dette er storartede resultater, sier Bisgaard til Videnskab.dk.

Lignende forsøk i USA

I forsøket fikk de gravide kvinnene en stor dose fiskeolje hver dag, mens den andre halvparten fikk olivenolje som placebo. Forskere nettstedet har snakket med, er forsiktige med å anbefale gravide å øke inntaket av tran markant, men ber gravide om å følge kostholdsanbefalinger.

Etter planen skal det gjennomføres en tilsvarende studie i USA i samarbeid med Harvard University. I USA spises det mindre fisk enn i Danmark, og forskerne mener det vil være interessant å se sammenligningene.

– Hvis vi kan replisere forsøket i USA, må det være opp til WHO eller andre å ta det videre ut i verden. Tenk om funnene gjelder over hele verden. Det ville vært stort, sier Bisgaard.