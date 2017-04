Flere funnet drept i hus i København – én person pågrepet

Politiet i den danske hovedstaden fikk først melding om «husbråk», men ble møtt av et «fryktelig syn».

Politiet har tirsdag morgen funnet flere personer drept i en leilighet i bydelen Brønshøj i København, opplyser visepolitiinspektør og etterforskningsleder Ove B. Larsen til Ekstra Bladet.

– Vi fikk en anmeldelse om noe husbråk i Brønshøj. Vi sendte en patrulje ut til stedet, og ble møtt av et fryktelig syn og flere drepte personer i en leilighet, sier Larsen til den danske avisen.

Én person er anholdt av politiet og satt i varetekt, opplyser Larsen. Til nyhetsbyrået Ritzau sier Larsen at personen vil bli siktet for drap.

Ekstra Bladet skriver videre at det fortsatt er for tidlig å si hva som har skjedd. Politiet ønsker heller ikke å opplyse hvor mange som er funnet. Avisens reporter på stedet forteller at et område er stengt av og at det er flere ambulanser på stedet.

– Vi har stengt stedet helt ned og jobber nå med å finne ut hva som har skjedd. Det var masse blod i leiligheten, men mer kan jeg ikke si akkurat nå, sier Ove Larsen til Ekstra Bladet.

Til nyhetsbyrået Ritzau legger han til at politiet vil skaffe seg et overblikk og arbeide skjermet før de gir ut mer informasjon.

– Det kan godt ta noe tid, sier han til Ritzau.

Ifølge Ekstra Bladets reporter på stedet står seks politibetjenter vakt utenfor oppgangen til leiligheten.

Brønshøj er en del av bydelen Brønshøj-Husum, og ligger nord-vest for København sentrum.