Dette er gjengene bak bråket i København

Gjengene bak flere skyteepisoder i København ser ikke ut til å gi seg. Bråket kommer av en intens konflikt mellom flere grupper.

Det er bråk i København om dagen. På knappe to måneder har det vært 22 skyteepisoder i byen, og flere sivile har blitt skadet. Senest torsdag var det to nye skyteepisoder i København.

Det er gjengoppgjør det er snakk om. Som ikke tar slutt. Gjengene som kriger er «Loyal to familia» (LTF) og «Brothas».

Ifølge den danske avisen Berlingske har krigen mellom de to gjengene eskalert fordi tre bander har slått seg sammen og gjenopprettet «Brothas», i felles front mot LTF.

Justisministeren har varslet at han kommer til å legge frem tiltak mot gjengvolden fredag ettermiddag.

FLERE SKYTEEPISODER: København har vært preget av gjengoppgjør i hele sommer. Foto: KENNETH MEYER/EKSTRA BLADET

– Politiet kan ikke gjøre noe for å stanse det



«Lojal to familia» har et flertall av innvandrere, men også mange etnisk danske medlemmer.

Banden ble stiftet i 2012, og lederen ble i 2013 siket for drapsforsøk, tyveri og grov vold etter et knivoverfall i København. 26-åringen ble i desember samme år dømt til tre år og seks måneder i fengsel.

Samtidig som «Brothas» har gjenoppstått, har LTF vokst etter at gruppens leder, Shuaib Khan, ble løslatt etter en voldsdom i mars. Det har ifølge Berlingske skapt en ubalanse i gjengmiljøene, og de andre bandene i byen føler seg truet. Dermed er oppgjøret i gang.

Dansk TV 2 har snakket med «Brothas». Ifølge «Plomo», et anonymisert medlem, kan det ta tid før gjengkrigen roer seg.

– Dette stanser når begge parter vil at det skal stanse. Politiet kan ikke gjøre noe for å stanse det, det har de aldri gjort, sier han.

Han mener det er opp til gjengene selv å gjøre noe med problemet.

– Det er gruppene selv som kan stanse det. Dommer, fengsel, innstramminger og Dansk Folkeparti kan ikke til å gjøre noe som helst, sier han.

Han hevder overfor kanalen at de behandler de sivile innbyggerne pent, og ikke går etter dem.

LOJAL TO FAMILIA: LTF er en av gjengene som gjentatte ganger skaper bråk i København. Foto: Mortensen Jesper

– Vi er presset til det ytterste



I helgen ble likevel to unge menn såret av skudd. Politiet mener de skadede ikke er del av konflikten mellom gjengene.

Politikerne står i kø for å komme med løsninger på volden. Borgermesterne i København, Aarhus og Odense, som også har vært plaget med oppgjør mellom gjengene, vil ha et nasjonalt råd mot gjengkriminalitet.

– Vi har sett en uhyggelig eskalering i skyteepisoder mellom gjenger i løpet av sommeren. Det skal stoppes. Gjengene skal ikke få lov til å dominere i våre byer, sier Københavns overborgermester Frank Jensen i en pressemelding.

Rådet skal blant annet sikre samarbeid på tvers av departementer, kommuner, faggrupper, NGO-organisasjoner, boligorganisasjoner, politiet, kriminalomsorgen og skatteetaten.

– Skal vi vinne over gjengene, må vi bruke tid. Vi må bekjempe dem når kulene flyr som de gjør nå, sier Odenses borgermester Peter Rahbæk Juel, ifølge NTB.

Medlemmer av «Brothas» sier til dansk TV 2 at de ikke vil gi etter for presset fra motbanden «Loyal to Familia».

– Vi er presset til det ytterste. Vi kan ikke gå ut, fordi «Loyal to Familia» styrer halve landet. De kommer her og krever at vi melder oss inn hos dem. Vi har valget mellom å gå med dem eller å gå i krig. Da blir det krig, sier en mann til kanalen.

Slik han og vennene ser det, er det de som har sagt fra til en gjeng som forsøker å trenge seg på. De legger ikke skjul på at det er de som står bak flere hevnangrep som er utført mot «Loyal to Familia» flere steder i byen.

– Det er nødverge når folk skyter tilbake. Når det blir skutt etter meg så blir jeg sur, og da begynner jeg selv å gå med pistol. Politikerne sitter inne på Christiansborg og spiser smørbrød. De fatter ikke hvordan det er her ute, sier han.