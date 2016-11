Sektmedlem i Knutby: - Det var rene skrekkveldet

13 år etter drapet og drapsforsøket i Knutby i Sverige, er sekten i full oppløsning. Nylig flyttet «Kristi Brud». Nå tar Per-Arne Waldau et kraftig oppgjør med trossamfunnet.

Som svigerfar til Åsa Waldau, kvinnen som av forsamlingen ble betraktet som «Kristi Brud», hadde Per-Arne Waldau i mange år en sentral rolle i Knutby.

Men noen år etter det mye omtalte drapet, drapsforsøket og den kritiske oppmerksomheten mot sekten, begynte Waldau og hans hustru å stille spørsmål ved om den hardt prøvede forsamlingen virkelig var på riktig vei, skriver Aftonbladet.

FLYTTET: Kristi Bruds tidligere svigerfar Per-Arne Waldau, har flyttet fra Knutby. Foto: Helge Mikalsen , VG

– Vi forsøkte virkelig å ta innover oss og bli vant med tanken på at Åsa Waldau skulle være «Kristi Brud», men vi trodde aldri på det, sier Per-Arne Waldau til avisen.

Involverende i privatlivet



Han beskriver de siste årene som stadig verre. Sektens ledelse ble ifølge Waldau mer og mer involverende i medlemmenes privatliv.

– Maktmisbruk, mobbing, psykisk terror og straff – rene skrekkveldet. Det har vært virkeligheten i forsamlingen, sier Per-Arne Waldau.

– Om noen skulle søke ny jobb eller kjøpe ny bil, skulle pastor Urban Fjäld alltid si sitt, legger han til.

Han beskriver også hvordan medlemmene i forsamlingen ble tvunget til å gjennomgå forhør og krenkende utspørringer om sitt samliv med sine ektefeller.

Det forekom også at medlemmer fikk rene ordrer om at folk skulle leve i sølibat, ifølge Per-Arne Waldau.

Var «eldstebror»



Han satt selv lenge som forsamlingens «eldstebror», og var en del av styret. Det tok ennå flere år før han fikk øynene opp for hva som foregikk i sekten.

Så kom han sammen med kona til et vendepunkt.

– Det var først når vi selv ble utsatt, at jeg forsto at avhopperne og kritikerne hadde hatt rett, erkjenner Waldau.

De siste årene har han bodd ved Höga Kusten i Ångermanland - et godt stykke vekk fra Knutby og sekten som dominerte hele hans liv. Å flytte dit er det beste han har gjort i sitt liv, mener Per-Arne Waldau.

I forrige uke kunne den kristne svenske avisen Dagen fortelle at den omstridte pastoren, Urban Fjäld og Åsa Waldau - den såkalte «Kristi Brud» hadde forlatt sekten og lokalsamfunnet i Knutby.

Ifølge den nye pastoren i forsamlingen, Peter Gembäck, hadde både Fjäld og Åsa Waldau fått en slik usunn innflytelse på Filadelfia-menigheten at alle parter var enige om at en flytting for begge de to sterke personlighetene var på tide.

VG har forsøkt å komme i kontakt med Urban Fjäld og Åsa Waldau, men uten å lykkes. Urban Fjäld, som også bruker navnet Urban Fält, har imidlertid skrevet en sms til avisen Dagen:

– Det eneste jeg har å si, er at dette er en svært sårbar og krevende situasjon, og jeg roper til Gud om forlatelse for synd og opprettelse til alle som saken angår.