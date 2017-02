Knutby-pastoren etterforskes for trusselbrev

Pinsemenighet-pastor Helge Fossmo, som ble dømt til livstid for drap i 2004, etterforskes etter at et trusselbrev til en kvinnelig fengselsbetjent ble stoppet.

Brevet ble sendt i slutten av januar og var på vei ut fra fengselet i Visby da det ble stoppet.

Brevet skulle sendes til en kvinnelig fengselsbetjent og inneholdt trusler om å skade, trakassere og sverte fengselsbetjenter, ifølge den svenske avisen Aftonbladet.

– Jeg har vært i kontakt med min klient siden dette oppstod, og han er ikke det minste urolig for at han skal bli koblet til noen brev. Han har ikke sendt noe som helst, sier advokat Anton Strand til avisen.



Dømt til livstid

Norskættede Helge Fossmo var tidligere pinsemenighetspastor i den lille bygda Knutby ved Uppsala.

I 2004 ble han dømt til livstid i fengsel for å ha medvirket til drapet på sin 23 år gamle kone, Alexandra Fossmo, og drapsforsøk på sin elskerinnes mann, Daniel Linde, som fikk alvorlige skuddskader

Sara Svensson som hadde vært Fossmo-familiens barnepike, gjennomførte drapet og ble dømt til psykiatrisk behandling. Svensson var ferdigbehandlet og ble satt fri i 2011.

Nekter skyld

Den svenske kriminalomsorgen skriver i et dokument som Aftonbladet har tilgang til at de mistenker at Fossmo står bak truslene.

Mandag besluttet ledelsen ved fengselet i Visby å overlevere saken til politiet for videre etterforskning.

I avhør skal den norskættede mannen nektet for å ha sendt slike brev. Fossmo skal ha blitt flyttet til en annen avdeling, og holdes tidvis isolert.

