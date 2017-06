Trump bekrefter: USA vil bryte ut av Parisavtalen

Donald Trump sier USA vil slutte å følge Parisavtalen umiddelbart. Og hvis de skal tre inn i avtalen igjen, blir det på USAs betingelser.

Fredag 12. desember 2015 ble det skrevet historie i Paris.

Da kom Parisavtalen på plass etter tøffe forhandlinger. Statsledere over hele verden holdt nok pusten da Donald Trump like etter klokken 21 i kveld kom på skjermen fra rosehagen i Det hvite hus.

Det fordi det omsider ble klinkende klart at lederen for verdens andre største utslippsnasjon ville trekke seg ut av Parisavtalen.

Trump understreker at USA – allerede fra i dag – vil slutte å følge USAs forpliktelser etter Parisavtalen. De vil også stoppe alle overføringer til FNs grønne klimafond.



– Jeg kan ikke støtte en avtale som straffer USA, for det er det den gjør, sier Trump.



Se Trump annonsere nyheten her:

Pekefinger mot Kina og India

– Denne avtalen handler mindre om klima og mer om at andre land får en økonomisk fordel overfor USA, sier Trump, og hevder avtalen er en redistribusjon av velstand fra USA til andre land.



– Kina vil få lov til å bygge hundrevis av kullkraftverk, men vi kan ikke gjøre det, etter denne avtalen. India kan fortsette, men vi kan ikke, sier Trump.

Målet med Parisavtalen er å holde den globale oppvarmingen under to grader og prøve å begrense temperaturøkningen på jorden til 1,5 grader.

Syria og Nicaragua er de eneste landene i verden som ikke har undertegnet avtalen. Og Nicaragua nektet å signere fordi de mente avtalen ikke var ambisiøs nok.

WWF-lederen: – Klimaendringer er ikke et trosspørsmål, det er et vitenskapsspørsmål, og han forholder seg åpenbart ikke til vitenskap.

Åpner for å reforhandle hele avtalen



I kveld møtes den kinesiske statsministeren Li Keqiang, Europarådets president Donald Tusk og EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker til middag. Det er ventet at de fredag vil kunngjøre en erklæring om klima, og ta lederskap i det videre arbeidet mot klimaendringer.

Trump sier han åpner for å reforhandle Parisavtalen og tre inn i Parisavtalen igjen, men «på USA sine betingelser». Han snakket flere ganger om å skape en ny avtale.

Frankrike, Tyskland og Italia har imidlertid sendt ut en felles pressemelding om at Parisavtalen ikke kan reforhandles.



– Realiteten er at å trekke seg fra avtalen er i USAs økonomiske interesse og ikke vil bety mye for klimaet, sier Trump på pressekonferansen.



– Vi skal være klimavennlig, men vi skal ikke ødelegge for bedriftene våre, understreker han.

Obama ut mot Trump

Tidligere president Barack Obama kom med en uttalelse om Trumps Paris-exit mens Trump fortsatt sto på talerstolen utenfor Det hvite hus.

Det er svært sjelden kost at en tidligere president går rett i strupen på sin etterfølger, særlig i utenrikspolitiske spørsmål. Men Obama klarte ikke å la være:

– Nasjonene som står ved klimaavtalen, vil tjene på det, i form av nye jobber og næringer i fremtiden. Jeg mener USA bør ta en lederrolle. Men til tross for at Trump-administrasjonen sier nei til fremtiden, er jeg sikker på at amerikanske byer, stater og bedrifter vil fortsette å lede an for å redde vår ene, felles klode, sier Obama.

Obama er kjent for en helt annen linje på klima enn Trump:

Erna Solberg: – Vis lederskap

Tesla-sjefen Elon Musk har trukket seg fra et rådgivende panel i Det hvite hus etter at nyheten ble kjent.

Statsminister Erna Solberg la tidligere i kveld ut en Twitter-melding hvor hun ba Trump om å vise lederskap og forbli i Parisavtalen. Slik gikk det ikke.

