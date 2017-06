Reuters: Trump vil bryte ut av Paris-avtalen

Donald Trump holder nå pressekonferanse om Paris-avtalen utenfor Det hvite hus. Reuters skriver at de allerede har sett offisielle dokumenter på at han vil trekke USA ut.

Fredag 12. desember 2015 ble det skrevet historie i Paris.

Da kom Paris-avtalen på plass etter tøffe forhandlinger. Statsledere over hele verden vil nok holde pusten når Donald Trump like etter klokken 21 i kveld kommer på skjermen fra rosehagen i Det hvite hus.

Det fordi det omsider skal bli klinkende klart om lederen for verdens andre største utslippsnasjon ville trekke seg ut av Paris-avtalen.

* SISTE: Trump skulle komme ut i Rosehagen klokken 21, men er tydeligvis forsinket.

Men nyhetsbyrået Reuters skriver at de allerede har sett offisielle dokumenter fra Det hvite hus som bekrefter at Trump vil bryte ut av Paris-avtalen, som de også har skrevet tidligere i uken.



Politico har lagt ut en liste med kulepunkter som skal ha blitt spredt av ansatte i Det hvite hus. Den kan du se her. Listen sier at Paris-avtalen var «DÅRLIG», dårlig forandlet og inngått av Obama-administrasjonen i desperasjon.

-– Spennende å se hvordan han skal gjøre det



Leder for Bellona, Frederic Hauge, er spent på hvordan Trump skal trekke seg ut av avtalen.

– Det blir spennende å se hvordan han har tenkt å gjøre det. Dette er ikke bra uansett. Hvis han trekker seg helt ut vil det bli betydelig diskusjon i det republikanske partiet, sier Bellona-lederen.

– Jeg prøver å se det positive i det, sier WWF-sjef Nina Jensen til VG.

– Det er bra at man da ikke har Trump på innsiden som trenerer de viktige forhandlingene. Det viktige er at man heller har 147 statsledere som virkelig vil gjøre noe på klima. EU og Kina trapper opp forpliktelsene så det er tydelig at andre vil

Erna Solberg: - Vis lederskap



Målet med Paris-avtalen er å holde den globale oppvarmingen under to grader og prøve å begrense temperaturøkningen på jorda til 1,5 grader.

PARIS-AVTALEN: President Donald Trump har tatt en avgjørelse om USAs deltakelse i Paris-avtalen. Foto: Jonathan Ernst , Reuters

Tesla-sjefen Elon Musk har ifølge Politico truet med å trekke seg fra et rådgivende panel i Det hvite hus dersom Trump trekker USA ut av Parisavtalen. Syria og Nicaragua er de eneste landene i verden som ikke har undertegnet avtalen. Og Nicaragua nektet å signere fordi de mente avtalen ikke var ambisiøs nok.

Statsminiser Erna Solberg la tidligere i kveld ut en Twitter-melding hvor hun ba Trump om å vise lederskap og forbli i Paris-avtalen.

Toppmøte i Brussel i kveld



I kveld møtes den kinesiske statsministeren Li Keqiang, Europarådets president Donald Tusk og EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker til middag.

Det er ventet at de fredag vil kunngjøre en erklæring om klima, og ta lederskap i det videre arbeidet mot klimaendriner.

