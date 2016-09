Obamas harde kamp mot klima-klokken

NEW YORK (VG) USAs president Barack Obama kjemper i høst en hard kamp mot klokken for å redde Paris-klimaavtalen fra å bli revet i filler av Donald Trump.

Målet er å tvinge den neste amerikanske presidenten til å måtte gjennomføre Parisavtalen om gjennomføring av bindende utslippskutt.

Hvis klimaskeptikeren Donald Trump blir USAs neste president, har han sagt at han vil trekke USA ut av klimaavtalen, og avstå fra å kutte i de enorme amerikanske klimautslippene.

Krever 55 land

Obama må derfor sikre at avtalen blir en bindende internasjonal lov før han går av, 15. januar neste år.

Det krever at minst 55 land med minst 55 prosent av klodens klimautslipp, må ha godkjent og ratifisert avtalen.

– Det er mulig, men langt ifra sikkert, sier den norske klimaministeren Vidar Helgesen (H) til VG.

Og nå øker presset på de landene som ikke har godkjent avtalen:

Amerikanske diplomater i FN sier at Obama vil bruke FN-toppmøtet denne uken til å stoppe statsledere i FNs korridorer for å presse dem til å godta avtalen.

Ban Ki-moon, FNs avtroppende generalsekretær, åpnet toppmøtet i FN tirsdag med å be medlemslandene komme godkjenningen til FN innen nyttår.

Barack Obama, i sin siste tale til FN på tirsdag som amerikansk president, truet med at en økende strøm av klimaflyktninger vil forlate sine hjemland og flykte fra havstigning, voksende ørkener og ekstremvær, hvis ikke Paris-avtalens mål blir gjennomført.

Dette er klimaavtalen * Global klimaavtale, vedtatt på klimatoppmøtet i Paris 12. desember 2015. * Formålet er å holde den globale oppvarmingen under 2 grader og prøve å begrense temperaturøkningen til 1,5 grader. * Skal også bidra til å øke evnen til å tilpasse seg skadevirkningene av klimaendringene og sikre finansiering av en lavutslippsutvikling. * Trer i kraft når minst 55 land – som til sammen står for minst 55 prosent av de globale utslippene av klimagasser – formelt har sluttet seg til avtalen. Kilde: NTB

29 land på plass



Status onsdag morgen norsk tid er at 29 land som representerer 40 prosent av verdens utslipp, har godkjent Parisavtalen om bindende gjennomføring av egne klimamål for å begrense temperaturstigningen globalt til 1,5 grader.



På hjemmesiden til World Resources Institute kan du følge utviklingen over hvor mange land som til enhver tid har sluttet seg til avtalen.

– Det garanterer ikke at den neste presidenten vil følge Parisavtalen fullt ut. Men det vil i det minste ta fire år for USA formelt kan trekke seg fra avalen, sier Alden Meyer, en amerikansk vitenskapsmann som har fulgt klimaforhandlingene i FN i en årrekke, til nyhetsbyrået AP.

Seremoni i FN



Onsdag klokken 14 norsk tid skal FN-sjef Ban Ki-moon holde en egen klima-seremoni på FN-toppmøtet.

Da vil han kalle opp på scenen lederne for landene som allerede har gjort papirarbeidet og godkjent avtalen.

Statsminister Erna Solberg (H) vil på Norges vegne gå på scenen og ta imot FNs hyllest.

– Det er et momentum nå, og dette møtet i FN er et forsøk på å få enda flere land til å slutte opp om avtalen, sier Vidar Helgesen til VG.

– Hva skal til for å komme over streken innen nyttår?

– Jeg tror det kan skje, dersom ikke minst de 28 EU-landene godkjenner avtalen i år. Det var lenge usannsynlig, men nå har land som Sverige sagt at Riksdagen vil vedta avtalen i oktober, og det samme vil trolig Europaparlamentet, sier klimaministeren.

– Og hva står på spill om avtalen ikke blir internasjonalt bindende?

– Fremtiden står på spill. Vi har dårlig tid dersom vi skal redde verdens klima. Det vil være betryggende om Parisavtalen trer i kraft før det amerikanske presidentskiftet, sier Helgesen.

Solberg: Håper det går

Erna Solberg sier at hun velger å tro at avtalen skal klare å nå streken og bli bindende før Obama flytter ut av Det hvite hus:

– Jeg håper at det er nok mange land som ratifiserer slik at den blir gjort gjeldende, og hjeg tro rat vi faktisk klarer å få den på plass før Obama formelt går av, sier Solberg til VG.