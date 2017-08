Helgesen signerte klimaavtale med Trump-kritiker

SACRAMENTO (VG) Klimaminister Vidar Helgesen og Californias miljøvernminister Matt Rodriguez underskrev onsdag en avtale som går på tvers av president Donald Trumps klimapolitikk.

Avtalen innebærer at California og Norge styrker samarbeidet i klimapolitikken. De skal utveksle informasjon og erfaring om virkemidler og mål, spesielt innen fornybar energi og reduserte utslipp fra transport.

Norge og California vil også samarbeide om tiltak som reduserer klimagassutslipp fra tropisk skog, og om analyser om overgangen til en grønn økonomi.

Californias guvernør Jerry Brown har vært en av de skarpeste kritikerne av president Donald Trump, og beslutningen om å trekke USA fra klimaavtalen fra Paris.

– Vi kan selvsagt ikke ignorere det som skjer i Washington, men det er viktig for oss å signalisere at vi ser på klimaforandringer som en alvorlig utfordring og at vi vil forplikte oss til å fortsette dette arbeidet, sier han.

Han beskriver Norge som en god partner i klimaarbeidet.

– Vi vil fortsette å jobbe direkte sammen med andre land, uavhengig av administrasjonen i Washington.

– Det er svært viktig for oss med internasjonal støtte til vår klimapolitikk nå, sier hans klimasjef Matt Rodriguez.

Klimaminister Vidar Helgesen (H) mener avtalen gir store muligheter for Norge.

– Norske teknologimiljøer er ledende innenfor flere områder og dette gir en mulighet til å selge norske løsninger, sier han.

– Her i California er beskjeden klar fra både næringslivet og myndighetene at de styrker arbeidet for å få ned utslippene av klimagasser. Dette gjør de ikke bare for å bremse klimaendringene, men også fordi de ser store forretningsmuligheter innen ren teknologi, sier Helgesen.