Forskere tror isen på Grønland vil tine raskere

Grønlandsisen vil sannsynligvis tine raskere i årene som kommer, sier forskere som har oppdaget noe nytt om hvordan isbreer beveger seg.

– Denne oppdagelsen gjør oss bekymret fordi så langt har vi forventet det motsatte, at bevegelsen i Grønlandsisen ville gå saktere, sier forskningsleder Bernd Kulessa ved Swansea University i Wales.

Ifølge forskerne antok de eldre teoriene at bresmeltingen ville avta fordi smeltevannet under isen ville renne vekk, og dermed ville friksjonen øke mellom isen og underlaget.

– Langs kanten av Grønland ligger det mange bremunninger som fungerer som raske transportbånd for is. Tusener av overflate-innsjøer fungerer som kraner, som sender smeltevann ned under isbreene, og gjør det glatt som et badekar, sier Kulessa.

Funnene, som ble presentert i tidsskriftet Science Advances, viser at Grønlandsisen beveger seg raskere over løse sedimenter enn over fjell. Det betyr at når temperaturen stiger på grunn av klimaendringer, vil isen bevege seg raskere fordi underlaget blir svakere, våtere og glattere.

Forskerne har brukt seismiske undersøkelser for å finne underlaget under isen.