Helgesen etter Trump-forvirring om Parisavtalen: – Ingen grunn til begeistring

EUs klimatopp hevdet at USA ville forbli i Parisavtalen, noe Det hvite hus dementerte umiddelbart. – Stemmer nok dessverre ikke, sier miljøvernminister Vidar Helgsen.

Den amerikanske avisen Wall Street Journal skapte jubel i miljøvernkretser da de siterte siterer EU-klimakommissær Miguel Arias Cañete på at Trump hadde snudd, og at USA nå ville bli i Parisavtalen:



– Amerikanske myndigheter har sagt at de ikke vil reforhandle Parisavtalen, men at de vil undersøke betingelsene for deres engasjement i avtale.

Dette uttalte han på Major Economies Forums møte om klimaforindringer i Canada denne helgen.

At USA hadde snudd dementerte president Donald Trumps pressetalsperson nærmest umiddelbart:

Amerikanernes posisjon er med andre ord fremdeles slik at de trekker seg fra avtalen med mindre betingelsene endres vesentlig til deres favør.

Det var i juni at Trump sa at USA ville trekke seg fra Parisavtalen.

Misforståelse



Norges miljøvernminister Vidar Helgesen deltok i møtet i Canada, og sier at det hele beror på en misforståelse.

– Det er egentlig ingenting nytt i det klimakommissæren sier, så det stemmer nok dessverre ikke at de vil forbli i avtalen. I den forstand er det ingen grunn til begeistring, sier han til VG.

– Men det hadde i så fall vært fantastisk, legger han til.

Positivt at de deltok

Helgesen mener likevel møtet i Canada var oppløftende.

– For det første oppfattet jeg langt mindre engstelse og diskusjon om USA enn i tidligere møter. Avtalen fremstår solid, og diskusjonene mellom landene gikk på veien videre, med eller uten amerikanerne på laget. For det andre deltok USA på dette viktige møtet, og de bidro konstruktivt. De kunne valgt å ikke sende noen, eller vært adskillig mindre konstruktive, men det gjorde de ikke sier han.

Mens mange av de andre landene var representert på ministernivå, hadde USA sendt en politisk oppnevnt rådgiver fra et av presidentens råd.

Var gjennombrudd



Paris-avtalen * Global klimaavtale vedtatt i Paris 12. desember 2015 som trer i kraft i dag, 4. november etter at nok land har godkjent den. * Formålet er å holde den globale oppvarmingen under 2 grader og prøve å begrense temperaturøkningen til 1,5 grader. * Norge deponerte ratifikasjonsdokumentene i FN mandag 20. juni som det 18. landet og det første industrilandet i verden. * Kina og USA er også med. De to landene står for til sammen 38 prosent av verdens CO2-utslipp. (Kilder: Regjeringen, NTB, VG)

Parisavtalen fra desember 2015 var et gjennombrudd i det globale samarbeidet for å få ned utslippene av skadelige klimagasser.

Trumps hovedargument mot avtalen har vært at det ville ha resultert i et tap av 2,7 millioner arbeidsplasser fram mot 2025 dersom USA skulle ha levd opp til det de i avtalen har forpliktet seg til.

Trump mener også at avtalen stiller langt større krav til USA enn andre land, og hevder at land som India og Kina slipper altfor lett unna.

I juni i år erklærte presidenten at han ville trekke USA ut av avtalen, noe han fikk kraftig internasjonal kritikk for.

– Vi forlater avtalen, men vi vil begynne å forhandle og se om vi kan komme fram til en avtale som er rettferdig, sa Trump i en tale samme dag som det ble kjent at USA trakk seg ut.