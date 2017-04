Tusener demonstrerte mot Trumps klimapolitikk

Leonardo DiCaprio og Al Gore var blant de tusenvis som i dag har demonstrert verden over mot Trump og klimaendringer.

Det var rekordvarmt da tusenvis av demonstranter i dag tok til gatene i Washington, D.C. for å protestere mot manglende klimapolitikk fra verdens politikere generelt, og Donald Trump spesielt.

Også byer som Boston, San Francisco, Amsterdam og en rekke andre har arrangert lokale varianter av klimamarsjen People's Climate March.

Blant deltagerne i den amerikanske hovedstaden var både skuespiller Leonardo DiCaprio, klimaforkjemper og tidligere visepresident Al Gore, og Virgin-sjefen Richard Branson.

DiCaprio meldte selv via Twitter at han ville gå sammen med demonstranter fra USAs urbefolkning:

Stikk til Trumps 100-dagersmarkering

Folkets klimamarsj har blitt arrangert hvert år siden september 2014, men i år valgte demonstrantene å samles på en ekstra symboltung dag:

President Donald Trump markerer i dag sine første 100 dager i Det hvite hus – og har på den tiden rukket å terge på seg både forskere og vanlige innbyggere som er bekymret for klimaendringene.

Trump sier selv han ikke tror på menneskeskapte klimaendringer.

Siden har tiltrådte som president har han blant annet opphevet en rekke klimareguleringer, og utnevnt Scott Pruit – en svoren motstander av miljødirektoratet EPA – til å lede nettopp EPA.

USA OG VERDEN: Folkets klimamarsj arrangeres i byen verden over, mot Donald Trump og for en grønnere energipolitikk. Her foran Det hvite hus i Washington, DC. Foto: ASTRID RIECKEN/GETTY

Kjendisstøtte

Også tidligere visepresident og presidentkandidat Al Gore har tvitret fra demonstrasjonen:

Det er ikke tilfeldig at Leonardo DiCaprio, som er kjent for sitt klimaengasjement, valgte å gå sammen med urbefolkningsrepresentanter under demonstrasjonen.

Områdene nord- og søramerikanske urbefolkninger bor trues mange steder av naturødeleggelser og industriell utbygging. Blant annet har det vært stor strid rundt oljerørledningene Dakota Access og Keystone XL i USA de siste årene. Ledningene skal etter planen gå gjennom urfolksreservater, og innbyggerne frykter de vil forårsake store miljøødeleggelser.

Donald Trump valgte å godkjenne planene for Dakota Access-ledningen rett etter at han ble innsatt.

OMSTRIDT: President Donald Trump viser frem signaturen som godkjente byggingen av den omstridte Dakota Access-rørledningen, den 24. januar i år. Foto: EVAN VUCCI/AP

Rekordvarme, rekord-snøfall og CO₂-topp

Det er unormalt varmt i USAs hovedstad i dag: Temperaturen bikket 32 grader midt på dagen, på ingen måte en vanlig temperatur for april måned. Samtidig snødde det i Denver i delstaten Colorado – minst like unormalt for årstiden.

Nå er ikke klima det samme som vær, men ekstremværet landet over ble neppe tatt som et godt tegn blant demonstrantene som gikk i tog fra Capitol Hill–Kongressen–til Det hvite hus i dag.

Forrige uke forserte verden en ny, dyster klimaterskel, kunne Scientific American melde: For første gang ble det målt et CO₂-innhold i atmosfæren på rekordhøye 410 milliondeler, eller parts per million (ppm). På 1950-tallet inneholdt atmosfæren langt mindre av den kjente klimagassen–rundt 280 ppm.