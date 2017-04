Klart for tiltale etter «Sommerstuga-drapet»

Politiet mener at den 42 år gamle kvinnen drepte sin egen far og druknet eksmannen for å svindle til seg livsforsikring. Nå kommer tiltalen.

I sentrum av saken står den svenske 42-åringen, som er tidligere ustraffet, utdannet sosionom og seksbarnsmor, og hennes daværende kjæreste - en 19 år gammel mann fra Afghanistan.

De hadde i flere dager vært etterlyst for det såkalte «Sommerstuga-drapet» da de ble pågrepet i Trondheim i august i fjor.

De er begge mistenkt for å ha drept kvinnens far og for å ha forsøkt å drepe moren i familiens sommerhus i Arboga i august i fjor.

Kjæresten har erkjent at han holdt kniven under angrepet. Kvinnen erkjenner ikke straffskyld.

ÅSTEDET: Det var i denne hytta i Arboga i Sverige at politiet tror 42-åringen drepte sin egen far og forsøkte å drepe moren sammen med sin daværende kjæreste. Foto: Frode Hansen , VG

Hun er også mistenkt for drap på sin tidligere ektemann, som ble funnet druknet ved den samme hytta året før, samt et tidligere drapsforsøk mot ham.

Politiet mener hun forsøkte å forgifte ham under en ferietur til Egypt i 2015, og at hun før dette tegnet en livsforsikring på 2,5 millioner kroner for ektemannen.

I jakten på bevis har etterforskerne blant annet åpnet ektemannens grav utenfor Stockholm for å ta prøver av levningene.

Selv om tiltalen i sin helhet først blir kjent klokken 11 fredag, har det kommet en rekke drypp fra den svenske påtalemyndigheten.

Ifølge Aftonbladet kommer både kvinnen og ekskjæresten til å tiltales for drap og drapsforsøk mot kvinnens foreldre.

Avisen skriver at kvinnen i tillegg vil bli tiltalt for en rekke punkter, deriblant drapet på ektemannen, forsikringssvindel og trusler mot en politietterforsker.

Rettssaken skal etter planen starte 8. mai.

Kilde: VG/NTB