Kjent turistattraksjon kollapset

Asurvinduet - eller Azure Window - på Gozo utenfor Malta kollapset i storm onsdag morgen.

Ingenting er igjen av den ikoniske turistattraksjonen kjent fra flere filmer og tv-serier, deriblant «Game Of Thrones», og ikke minst for titusener av tilstrømmende turister opp gjennom årene.

Flere maltesiske medier melder om kollapsen onsdag formiddag. På bildene til Times Of Malta kan man tydelig se at den berømte klippeformasjonen av kalkstein er borte for alltid.

På Twitter har det allerede dukket opp det som kan minne om sørgeerklæringer for hendelsen.

Allerede i fjor ble det advart om at den flere millioner år gamle fjellklippen ville forsvinne som følge av naturlig erosjon. Onsdag fikk altså ekspertene rett.

Azure Window var et populært utfluktsmål for turister, også for å dykke og svømme under kalksteinsformasjonen. Den 28 meter høye klippen har de siste årene også kommet i fokus på YouTube etter at det ble et yndet sted å hoppe i det asurblå havet fra.

Men aller mest kjent er nok kalksteinsbuen Azure Window fra HBO-serien «Game Of Thrones». Den kan også sees i miniserien «The Odyssey» og filmer som «Clash Of The Titans» og «Greven av Monte Cristo».