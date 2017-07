Linkin Park-vokalist død

Linkin Park-vokalist Chester Bennington er død, melder TMZ.

Chester Bennington ble funnet død i sitt hjem i Los Angeles torsdag morgen amerikansk tid, skriver kjendisnettstedet.

Dødsfallet bekreftes av en rettsmedisiner, ifølge nyhetsbyrået AP.

Han ble 41 år gammel, og etterlater seg seks barn.

Ifølge amerikanske medier skal Bennington ha kjempet mot avhengighet av rusmidler og alkohol flere ganger tidligere.

Suksess med bandet

Bennington var vokalist i det suksessfulle bandet Linkin Park i en årrekke, som har hatt flere store, internasjonale hits.

Like før klokken 18.00 norsk tid, bare drøyt to og en halv time før dødsfallet ble kjent, la bandet ut en helt fersk musikkvideo til låten «Talking to Myself», som er på det siste albumet «One More Light». Albumet ble utgitt i mai i år.

Var på turné

Ifølge bandets egen hjemmeside var de for tiden på verdensturné. Turneen startet i mai og skulle avsluttes i Japan i november. De var akkurat ferdig med Europa-delen av turneen, og skulle fortsette turneen i USA den 27. juli, hvor de skulle spille konsert i Mansfield i Massachusetts.

Med på turneen «One more light tour» har Linkin Park med den amerikanske rapperen Machine Gunkelly, det japanske rockebandet One Ok Rock og rap-artisten Snoop Dogg som gjesteartister.

Musikere i sorg

Bandet kom med sitt debutalbum «Hybrid Theory» i år 2000.

Da de spilte konsert på Hove-festivalen i 2011 trillet VGs anmelder en firer på terningen, og beskrevet opptredenen som slitsom, men solid.

Flere musikere har tydd til sosiale medier kort tid etter at dødsfallet ble kjent, og uttrykker sorg over Benningtons bortgang.

Popstjernen Rihanna har lagt ut et bilde av Bennington på Instagram hvor hun skriver: «Bokstavelig talt det mest imponerende talentet jeg har sett live noensinne».

Bandet Imagine Dragons skriver på sin Twitter-konto at de er knust over nyheten om Benningtons død.