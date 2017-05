The Times: IS tester dødelige giftstoffer på fanger

Terrorganisasjonens grufulle eksperimenter beskrives som «nesten holocaust-liknende».

Bevisgrunnlaget som The Times hevder å sitte på, er dokumenter funnet av britiske og amerikanske spesialstyrker på universitetet i Mosul. Irakiske styrker gjenerobret universitetet i januar i år.

De britiske og amerikanske styrkene frykter at terrorgruppen gjennomfører eksperimentene for senere å benytte de dødelige giftstoffene mot vestlige individer.

Av de arabiske dokumentene fremgår det at en mann som veide mer enn 100 kilo ble forgiftet med vann eller mat forurenset med thalliumsulfat. Etter to dager skal han ha fått feber og hevelser i både magen og hjernen. Ti dager senere ble mannen erklært død, skriver avisen.

Ulike giftstoffer

Thalliumsulfaten som IS skal ha benyttet, er lett tilgjengelig som sprøytemiddel for planter i mange land.

Jihadistene skal ha blitt rådet til å gi fangene thalliumsulfaten gjennom mat og drikke fordi den enkelt løses opp i væske. Målet skal være å spre frykt for at IS kan bruke samme metoder mot vestlige mål.

I tillegg til thalliumsulfaten fremheves en nikotinbasert forbindelse i dokumentene. Forbindelsen omtales som en ideell dødelig gift, fordi den er vanskelig å oppdage og symptomene ikke kommer før etter noen dager.

RUINER: Universitetet i Mosul var lenge viktig for IS' tilstedeværelse i byen. Foto: Marko Djurica , Reuters

Giften har ifølge dokumentene blitt testet på fanger både ved injeksjon og mot huden.

Injeksjonstesten førte til at en av fangene mistet bevisstheten «i løpet av sekunder». Etter to timer ble han erklært død, skriver The Times. Ifølge avisen krever nikotinforbindelsen ingredienser som kan hentes fra sigaretter og våpenforsyninger.

«Nesten holocaust-liknende»

IS-dokumentene skal inneholde komplette oppskrifter og instruksjoner for bruk av nikotinforbindelsen.

Hamish de Bretton-Gordon, ekspert på kjemiske våpen, sier til The Times at dokumentene viser metoder som er «nesten holocaust-liknende».

– Dette er et forferdelig tilbakeblikk til nazistene som ville teste nervegass på levende mennesker. Under andre verdenskrig gjennomførte nazistene tusenvis av dødelige eksperimenter med sennepsgass på fanger i Sachsenhausen, konsentrasjonsleiren nær Berlin, sier han til avisen.

Universitetet i Mosul antas å ha vært terrororganisasjonens hovedsete for et avansert program for utvikling av kjemiske våpen i tre år frem til irakiske styrker begynte gjenerobringen av byen i oktober i fjor. IS har i dag kontroll over mindre enn ti prosent av Mosul.

