Mener Assad har ansvar for kjemisk angrep i Syria

Etter at 58 mennesker ble drept og 160 såret i det som kan være et kjemisk angrep i Syria, sier EU at den syriske presidenten har et spesielt ansvar for det som skjedde.

– I morges angrep krigsfly byen Khan Sheikhoun med gasser, vi tror de brukte sarin- og klor-gasser, sier Mounzer Khalil, som er sjef for Idlib-provinsens helsemyndigheter, ifølge Reuters.

Han forteller videre at sykehus over hele provinsen er overfylt av sårede mennesker.

Minst 58 mennesker ble drept og 160 ble såret i et flyangrep i den opprørskontrollerte byen Khan Sheikhun, ifølge den syriske eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

Krever at sikkerhetsrådet reagerer



Nasjonalkoalisjonen, den syriske opposisjonen, sier i en uttalelse at den krever at Sikkerhetsrådet samles til hastemøte og åpner en umiddelbar gransking

Koalisjonen beskriver angrepet som en «massakre», og anklager regimet for å stå bak.

EUs utenrikssjef Federica Mogherini sier Syrias president Bashar al-Assad bærer et spesielt ansvar for det som fryktes å være et angrep med kjemiske våpen, melder NTB.

– I dag er nyhetene forferdelige. Men dette er en påminnelse om at situasjonen på bakken fortsatt er dramatisk i mange deler av Syria, sier Mogherini.

– Falske påstander

En kilde i det syriske militæret hevder tirsdag at anklagene mot myndighetene er falske.

– Den syriske hæren har ikke brukt og bruker ikke slike våpen. Vi har ikke gjort det i fortiden og kommer ikke til å gjøre det i fremtiden, fordi vi har ikke slike våpen, sier kilden ifølge Reuters.

Flere etterforskninger gjort av FN og OPCW, senest en rapport fra oktober 2016, har funnet bevis for at flere aktører i den syriske krigen har brukt klor-, sennep- og sarin-gass.

OVERFYLTE SYKEHUS: Lik ligger i et parkeringsområde til et av sykehusene i den opprørskontrollerte byen Khan Sheikhun, der et kjemisk angrep skal ha tatt livet av flere titalls personer. Sykehusene i området skal være overfylte av sårede. Foto: Omar Haj Kadour , AFP

Største siden 2013

Ifølge SOHR ble et av boligområdene i byen bombet med et materiale som forårsaket kveling og intense pustevansker, generelle spasmer og besvimelse.

Dersom det stemmer at angrepet var utført med kjemiske våpen, er det det kraftigste som er rapportert siden angrepet i Ghouta i august 2013.

Da konkluderte amerikanske etterretningskilder at 1429 mennesker ble drept, blant dem 426 barn.

Russland avviser påstander

Etter angrepet har også Russland sagt at de ikke var innblandet i det som skal være et kjemisk angrep.

I en uttalelse fra det russiske forsvarsdepartementet tirsdag ettermiddag avviser landet at russiske fly sto bak angrepet, ifølge NTB.

– Fly fra det russiske flyvåpenet har ikke gjennomført noen angrep nær Khan Sheikhun i Idlib-provinsen, heter det i kunngjøringen.

Skal granske angrepet

FNs Organisasjon for forbud mot kjemiske våpen (OPCW) opplyser at de er svært bekymret over meldingene om at angrepet i Khan Shaykhun skal ha vært med kjemiske våpen.

Organisasjonen er i gang med å «samle inn og analysere informasjon fra alle tilgjengelige kilder».

OPCW, som har 192 medlemsland, også Syria, forbyr bruk av alle former for kjemiske våpen under alle omstendigheter.