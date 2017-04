Bred støtte til Trump etter Syria-angrep

Den amerikanske presidenten får sterk støtte fra flere regjeringer etter rakettangrepet mot den syriske flybasen i natt.

– Angrepet er en passende reaksjon på det barbariske angrepet med kjemiske våpen, uttaler en talsmann for den britiske regjeringen, ifølge BBC.

Den franske presidentkandidaten Marine Le Pen mener derimot at Trump forsøker å være «verdens politimann», og tror det kan slå tilbake på USA.

Le Pen har tidligere uttrykt støtte til Syrias president Bashar Assad, og uttaler til en fransk tv-stasjon at hun er overrasket over nattens rakettangrep.

I en kunngjøring fordømmer Kina all bruk av kjemiske våpen - uavhengig av land og omstendigheter. Samtidig advarer myndighetene i Beijing mot en videre forverring av konflikten, melder nyhetsbyrået AFP.

I natt: Angrep flybase med 59 Tomahawk-missiler

Tyrkia gir president Trump full støtte for angrepet på flybasen, som skal ha krevd seks menneskeliv, melder Reuters.

Vil ha flyforbudssone



En talsmann for statsminister Recep Tayyip Erdogan sier fredag formiddag at det må opprettes en flyforbudssone og sikkerhetssone i Syria, for å hindre flere massakrer etter gassangrepet som drepte over 70 mennesker - derav 20 barn - torsdag denne uken.

Israels statsminister Benjamin Nethanyahu skriver på Twitter at han støtter reaksjonen.

– I både ord og handling har den amerikanske presidenten sendt en sterk og klar beskjed om at bruk og spredning av kjemiske våpen ikke vil bli tolerert, skriver Nethanyahu.

– En krigsforbrytelse

Australias statsminister Malcolm Turnbull sier at landet støtter Trumps reaksjon «på det sterkeste». Han uttaler gassangrepet som en sjokkerende krigsforbrytelse, som krever en hurtig respons.

Sveriges tidligere utenriksminister Carl Bildt skriver på Twitter at angrepet i praksis var like mye var rettet mot president Vladimir Putin, som mot Syrias president Assad.