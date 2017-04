Kirgisiske myndigheter hevder russisk statsborger fra Kirgisistan sto bak St. Petersburg-angrepet

Kirgisiske myndigheter hevder Akbarzhon Jalilov står bak angrepet. Russiske etterforskere mener det dreier seg om et selvmordsangrep.

Kirgisiske myndigheter identifiserer gjerningspersonen som Akbarzhon Jalilov, en russisk statsborger fra Kirgisistan, født i 1995, melder BBC. De hevder samtidig at det dreier seg om et selvmordsangrep.

Russiske myndigheter har ennå ikke bekreftet navnet.

Akbarzhon Jalilov Foto: reuters

På mandag siterte det russiske nyhetsbyrået Interfax anonyme kilder som hevdet at mandagens angrep var et selvmordsangrep og at en mann fra Sentral-Asia sto bak angrepet. Ifølge nyhetsbyråets opplysninger skal mannens alder være 23, i motsetning til 21 eller 22, som kirgisiske myndigheter hevder.

Opplysningene har ikke blitt bekreftet fra offisielt hold.

Det er foreløpig ikke klart om han var en selvmordsbomber. Kirgisisk media melder at landets sikkerhetstjeneste «opprettholder kontakt med russisk etterretning for videre etterforskning».

Mandagens terrorangrep tok livet av minst 10 personer og minst 45 ble skadet. Spor på åstedet tyder på at mannen selv døde i angrepet.

Hevder det finnes bilder av mannen



Ifølge Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi) opplyste kirgisiske myndigheter i 2015 at omkring 200 kirgisiske statsborgere hadde reist til Syria. Rundt 30 skal ha blitt rettsforfulgt i landet på grunn av antatt IS-medlemskap.

Det er foreløpig uklart hva motivet for angrepet er.

Ifølge TV-stasjonen Kanal 5 finnes det bilder av den mistenkte både når han går inn på T-banestasjonen og etter at han er død.

Det er uklart om det er én eller flere gjerningsmenn som står bak angrepet. To personer var først etterlyst og mistenkt.

Mener russiske myndigheter hadde informasjon



En anonym kilde sier til den liberale, russiske avisen Kommersant at russisk etterretning hadde informasjon om at et terrorangrep mot St. Petersburg var under planlegging.

Russiske myndigheter har ikke kommentert påstanden. Ifølge Kommersant skal etterretningstjenesten ha fått beskjed om planleggingen av angrepet gjennom en personen som har hatt kontakt med IS-krigere.