Kirgisisk etterretning: Mulig Istanbul-mistenkt i avhør

ISTANBUL (VG) Kirgisisk etterretning bekrefter at en mann som av tyrkiske medier er navngitt som mistenkt etter Istanbul-terroren, sitter i avhør. Selv nekter han for å ha noe med saken å gjøre.

Tyrkisk politi gikk mandag ut med bilder og en video av mannen de mistenker for å ha stått bak massakren på 39 mennesker på en nattklubb i Istanbul nyttårsaften, men har ikke navngitt vedkommende.

Den tyrkiske kringkasteren TRT hevder at mannen på bildene er en 28 år gammel kirgiser - men dette er ikke blitt bekreftet.

Kirgisisk etterretning bekrefter at en mann ble pågrepet etter å ha ankommet Kirgisistan fra Tyrkia mandag.

Undersøker



– Den nasjonale sikkerhetskomiteen (GKNB) undersøker nå muligheten for at en kirgisisk borger var involver i angrepet i Istanbul, sier en talsmann for den kirgisiske etterretningstjenesten, Rakhhat Soulaimov.

Før pågripelsen rakk mannen å snakke med kirgisiske medier og nektet enhver befatning med terrorangrepet i Istanbul.

Det var i forbindelse med at tyrkisk politi har hevdet at de mistenker at mannen kom til Tyrkia fra Kirgisistan, at ID-siden fra passet til en kirgisisk mann ble lekket til tyrkiske medier.

En drøy time etter å ha blitt spredd verden rundt, gikk kirgisiske sikkerhetsmyndigheter ut på BBC og forklarte eieren av passet selv hevder å være en forretningsmann på reise som lignet på drapsmannen.

Forretningsreise

Mannen skal hevde å ha ankommet Istanbul på forretningsreise 1. nyttårsdag, flere timer etter massakren, for så å returnere til hjemlandet dagen etter.

Før han forlot Tyrkia skal han ha blitt avhørt av tyrkisk politi fordi han ligner på bildet tyrkisk politi har sendt ut av den mistenkte.

Utenriksdepartementet i Kirgisistan sier i en uttalelse at det «er usannsynlig» at en av deres statsborgere var involvert i terroraksjonen i Istanbul, men at de «likevel sjekker dette».

Mange feilspor



Ytterliggere to andre utenlandske statsborgere ble pågrepet og avhørt på flyplassen i Istanbul, uten at det er klart hvilken sammenheng de har til saken. Totalt er minst 16 personer pågrepet, mistenkt for tilknytning til saken.

Da tyrkisk spesialpoliti aksjonerte i Zeitinburnu ble en mann pågrepet etter å ha rømt fra politiet og hoppet ut av en balkong. Men det viste seg at heller ikke den hendelsen var direkte knyttet til terroristen.

Profesjonell drapsmann

Det blir antatt at drapsmannen har vært i Syria tidligere. Han skal ha ankommet Tyrkia 20. november og da dratt rett til byen Konya.

Videoer fra åstedet viser en voldsom brutalitet:

– Han fremsto som veldig profesjonell, og må ha vært i slike skarpe situasjoner tidligere. Han må ha trent seg opp, og trolig også vært innom klubben tidligere, for han rømte ut gjennom personalinngangen, sier sikkerhetsvakt Osman Yesilyurt til VG.

VG treffer vakten på en begravelse i Istanbul mandag, og han har jobbet som vakt for samme selskap som hadde ansvaret for sikkerheten på den fasjonable nattklubben Reina på nyttårsaften.

Den tyrkiske terroreksperten Abdullah Ağar sier videoen tyder på at drapsmannen har fått en form for militærtrening.

– Hun utviser besluttsomhet og kaldblodighet, og nøler ikke med å skyte mot uskyldige mennesker. Trolig har han skutt mot mennesker tidligere, sier Ağar til Hürriyet.