Kirgisisk etterretning: Istanbul-mistenkt i avhør i Kirgisistan

Kirgisisk etterretning bekrefter at mannen som av tyrkiske medier er navngitt som mistenkt etter Istanbul-terroren, sitter i avhør i hjemlandet.

Tyrkisk politi gikk mandag ut med bilder og en video av mannen de mistenker for å ha stått bak massakren på 39 mennesker på en nattklubb i Istanbul nyttårsaften, men har ikke navngitt vedkommende.

Den tyrkiske kringkasteren TRT hevder at mannen på bildene er en 28 år gammel kirgiser.

Kirgisisk etterretning bekrefter at mannen ble pågrepet etter å ha ankommet Kirgisistan fra Tyrkia mandag.

– Den nasjonale sikkerhetskomiteen (GKNB) undersøker nå muligheten for at en kirgisisk borger var involver i angrepet i Istanbul, sier en talsmann for den kirgisiske etterretningstjenesten, Rakhhat Soulaimov.

Ifølge Soulaimov satt mannen tirsdag i avhør.