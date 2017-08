Sterk kritikk av Kinas utbygging av småøyer i Sør-Kinahavet

USA, Australia og Japan retter sterk kritikk mot Kina for utbygging og militarisering av Sør-Kinahavet.

Kina framsetter territorialkrav på nesten hele havområdet, som antas dekke over store lommer av gass og olje under havbunnen. Problemet er at en rekke andre land har tilsvarende krav.

Vietnam, Filippinene, Malaysia og Brunei, alle medlemmer av Organisasjonen av sørøstasiatiske land (ASEAN), krever tilgang til disse områdene, det samme gjør Taiwan.

Men i de senere år har Kina klart å svekke motstanden hos noen av interessentene, og søndag var det en nokså utvannet erklæring som ASEAN-landene vedtok i Manila. Her ble Kinas betingelser for å starte forhandlinger innfridd.

Men etter et møte i kulissene mellom utenriksministrene fra USA, Australia og Japan kom de tre landene mandag med en atskillig krassere uttalelse. Her kritiseres Kina for opparbeiding av land, byggevirksomhet på klipper og skjær og militarisering av omstridte havområder.

De tre utenriksministrene sa videre at Kina og Filippinene, som også er frampå i dette området, må overholde den internasjonale voldgiftsdommen fra i fjor, der de fleste av Kinas krav ble avvist.

Filippinene er Kinas fremste motstander i denne saken og landet som brakte den inn for FNs voldgiftsinstans.