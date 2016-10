Smilende finansmann filmet sexdrap og tortur – i dag vises filmen

Britiske Rurik Jutting (31) skal ha filmet seg selv da han torturerte og drepte to indonesiske kvinner i Hongkong for to år siden. Nå får juryen se filmen.

Da politiet stormet luksusleiligheten til den Cambridge-utdannede finansmannen i november 2014, fant de Seneng Mujiasih (26) naken og døende, mens Sumarti Ningsih (23) lå halshugget inne i en koffert på britens terrasse. Britiske medier omtalte i sin tid det brutale dobbeltdrapet som «American Psycho»-aktige.

I rettssaken mot Jutting som starter tirsdag, planlegger aktoratet å vise totalt 43 videosnutter som briten selv filmet med sin egen iPhone. Ifølge nyhetsbyrået Reuters er det snakk om flere timer lange opptak som viser kvinnene bli torturert, lemlestet og drept.

I tillegg skal 31-åringen ha filmet seg selv mens han snakket om drapene og hvordan ekstrem vold tilfredsstiller ham, samt hvorvidt han burde melde seg for politiet eller fly hjem til England, viser rettsdokumenter South China Morning Post har fått tilgang til.

– Mitt navn er Rurik Jutting. For rundt fem minutter siden drepte jeg denne kvinnen her. Det er mandag kveld. Jeg har holdt henne fanget siden lørdag, voldtatt henne flere ganger og torturert henne, sier Jutting i et av klippene, ifølge avisen.

Dommeren i rettssaken, Michael Stuart-Moore, beskriver filmene som «grafiske og grufulle».



Siktet for brutalt dobbeltdrap: Smilte på vei ut av rettssalen

Torturert i timesvis



Indonesiske Seneng Mujiasih, som jobbet som hushjelp, døde kort tid etter at nødetatene kom frem til stedet. Det var Jutting selv som ringte politiet. 26-åringen ble funnet med flere dype sår på kroppen og med strupen delvis skåret over.

Hun skal ha møtt finansmannen i en bar, før hun ble med ham hjem til hans toppleilighet i en fasjonabel skyskraper i bydelen Wan Chai. I leiligheten hadde 23-åringen allerede ligget drept i fire dager.

Ifølge aktoratet brukte Jutting flere timer på å ta livet av sine to ofre. Han skal ha torturert dem på det grusomste.



Les mer: Tatt for bestialske drap: – Jeg er ikke gal

I flere politiavhør har 31-åringen gitt en detaljert forklaring av drapshandlingene og han bidro også med å lage en video-rekonstruksjon av hendelsen. For to år siden omtalte også flere aviser en politikilde som hevdet Jutting forklarte at han «ikke var gal» overfor de som avhørte ham.

Jutting har erklært seg ikke skyldig på tiltalepunktet for drap, men har samtidig erkjent å ha tatt livet av de to kvinnene.



Far til drapsoffer: – Han må bøte med livet

Saken fortsetter under bildet.

TAR INGEN SJANSER: Bevæpnet politi holder vakt utenfor rettsbygningen i sentrum av Hongkong. Flere demonstranter har møtt opp for å kreve at retten dømmer briten til lovens strengeste straff. Foto: Vincent Yu , AP

Beskrev seg selv som «gal psykopat»

Etter drapet ble den velutdannede briten beskrevet som skarp og smart, mens noen tidligere medelever beskrev ham som «mentalt forstyrret». 31-åringen jobbet i utgangspunktet for banken Merrill Lynch i Hongkong, men forlot jobben kort tid før drapene.

Nyhetsbyrået AFP skrev i 2014 at han i sitt automatiske e-postsvar skrev at han ikke hadde noen planer om å returnere til arbeidsplassen og at han anbefalte folk til å ta kontakt med noen som ikke var en «gal psykopat».

Venner og kolleger fortalte at forretningsmannen likte å feste og det ble også funnet kokain i leiligheten hans da den ble ransaket.

Drapssaken har fått stor oppmerksomhet både i Hongkong og Storbritannia. Bevæpnet politi sørger for å holde demonstranter på trygg avstand utenfor rettsbygningen.

Flere frykter briten vil få en mild straff, hvis hans forsvarere lykkes med å argumentere for at 31-åringen ikke var strafferettslig tilregnelig i gjerningsøyeblikket.