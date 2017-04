«Skam» tar av i Kina

BEIJING/OSLO (VG) På en kafe i Beijing sitter to jenter og ler. De ser på «Skam».

– Jeg har sett alle de 33 episodene som er oversatt til kinesisk. Isak og Even er så pene, sier Ni Tianjing (19), som koser seg med den norske serie-suksessen «Skam», sammen med sin japanske venninne Ma Rui (19).

Nesten fire millioner kinesere har sett sesong 3 av den norske dramaserien. Samlet har seks millioner kinesere sett på episodene som foreløpig er oversatt fra de tre sesongene.

Fredag ble det kjent at Sana har hovedrollen i sesong fire, som også blir siste sesong.

– «Skam» er rørende og flott, og de prater om hverdagslige ting som unge mennesker kjenner seg igjen i, sier Ma Rui, som studerer jus i Beijing.

– Jeg ser på «Skam» fordi jeg trenger noe å slappe av med mellom lesingen, sier hun.

Ikke akseptert



«Skam» vises ikke på kinesisk TV, fordi der er det ikke lov eller akseptert å prate offentlig om sex og homofili: «Skam» er piratkopiert og lagt på nettet av noen ivrige unge kinesiske menn.

KAFELIV: NRKs serie «Skam» har funnet veien til et kinesisk publikum på flere millioner. Mai Rui og Ni Tianjing er studenter og svorne fans av serien. De ser gjerne noen episoder sammen på en kafe ved universitetet før de drar hjem. Foto: Gøran Bohlin , VG

– Unge i dag aksepterer på en annen måte enn eldre å diskutere vanskelige temaer som homofili. I «Skam» tar de opp problemstillinger på en fin måte som fenger, sier Tianjing.

SKAM-FAN: Det er spesielt sesong tre som har slått an i Kina hvor det er forholdet mellom Isak og Even som fanger det kinesiske unge publikummet. Foto:

«Du er så jævlig deilig», står det på hennes WeChat konto, den kinesiske versjonen av Whats-app.

– Det er jo det Even sier til Isak, ler Tianjing.

Hun har blitt skikkelig «Skam»-fan etter sesong 3, og ja, hun vet hva det betyr, for hun har nemlig nå begynt å lære seg norsk på grunn av serien.

– Jeg fikk anbefalt «Skam» av en venn rett før eksamen forrige semester. Men da jeg hadde startet å se serien klarte jeg ikke å stoppe, det var så fantastisk! I vinterferien tok jeg meg så tid til å lære litt norsk.

Tianjing studerer egentlig japansk, så det å lære norsk må skje på fritiden.

– Lærer om Norge

– Etter en stund fant jeg ut at «Skam» var mye mer enn bare kjærligheten mellom Even og Isak. Serien lærer oss om Norge, som kinesere såvidt kjenner til. Før var Norge bare mystisk for meg, nå føler jeg meg mye nærmere landet, forteller hun.

Selv om hun sitter i Beijing, en 11-timers flytur, seks timer tidsforskjell og en helt annen kultur enn den vi kjenner til i Norge, mener hun at både hun og andre kinesiske ungdommer kjenner seg igjen i serien.

– Vi møter alle problemer når vi vokser opp, og «Skam» er et godt eksempel på hvordan man skal komme gjennom problemene. Som hvem man er, seksuell orientering og hvordan komme over gapet mellom foreldregenerasjonen, sier Tianjing.

Han har oversatt til kinesisk



I Beijing møter vi en av dem som har oversatt «Skam» til kinesisk.

KINESISK: «Skam» har fått navnet 羞耻 (Xiuchi) som betyr følelsen av skam. Foto: Skjermdump av NRK

– Jeg begynte å interessere meg for Norge og oppdaget at det var mye å lære fra landet deres. Jeg er veldig interessert i kongefamilien deres og planlegger å studere Ibsen, sier Kai Xu. På norsk:

– Jeg begynte å lære meg norsk for halvannet år siden, og nå kan jeg det ganske bra, sier han beskjedent.

«Skam» * «Skam» er en nettbasert dramaserie som handler om livet til en rekke ungdommer på Hartvig Nissens skole i Oslo. * Det har hittil kommet tre sesonger i serien, som hver har fokusert på én rollefigur. * «Skam» sesong 3 følger Isak gjennom første semester i andreklasse på Hartvig Nissen vgs i Oslo. * Serien retter seg spesielt mot ungdom i 15-års alderen. * Serien har også blitt delt på kinesiske video-delingssider med kinesisk teksting. * Det estimeres at rundt 6 millioner kinesere har sett serien på de forskjellige nettsidene.

– Jeg har oversatt undertekstene til kinesisk, og en kamerat legger underteksten på videoen, sier han.

Moren endret holdninger etter å ha sett Skam



Så legger de det ut på et kinesisk nettsted.

– Vi gjør det bare for gøy; vi tjener ikke noen penger på det, men vi synes «Skam» er så bra at den bør sees av flest mulig.

– De er åpne om sex og homofili: Hvorfor har ikke kinesiske myndigheter sensurert dere?

– Det vet jeg ikke. De siste årene har det blitt lagt ut ganske mange filmer og serier hvor også homofili er tema. En del blir slettet og en del har ikke blitt det.

Han sier at også eldre kinesere bør se den.

– Min mor er meget konservativ, for eksempel når det gjelder homofil, men etter å ha sett på Even på «Skam», tenker hun nå annerledes.

– Veldig morsomt

HØY RATING: «Skam» sesong 3 har fått hele 9.5 i rating blant kineserne. Foto: Skjermdump

NRK har ingen planer om å stanse piratkopieringen i Kina.

Håkon Moslet, redaksjonssjef i NRK P3, forteller at det var sesong 3 som brakte «Skam» til Kina og mange andre land.

– Det var Isak og Even som fanget et ungt kinesisk publikum. Det er mye sensur i Kina, og de er rollefigurer og har et kjærlighetsforhold som det kinesiske publikumet hadde behov for å se, forklarer Moslet.

Han forteller at de har oppdaget et påtrykk av asiatiske ungdommer som har vært på «Skam»-safari i Oslo i sommer. Blant annet på Nissen VGS, hvor serien finner sted.

– Det er veldig morsomt. Det viser at hvis det er lokalt nok og godt skrevet så har det global appell, og selv om Skam er laget for et ungt norsk publikum føles det relevant og engasjerende for ungdommer på andre siden av jorden, sier Moslet.

I januar ble det kjent at NRK blokkerer «Skam» for utenlandske seere. Årsaken er at musikkbransjen mener avtalene NRK har inngått for bruk av musikk i egne produksjoner ikke tar høyde for den internasjonale suksessen «Skam» har blitt.

– Jeg er så spent

I februar i fjor ble det kinesiske web-dramaet «Addiction» som omhandlet kjærlighet mellom tenåringsgutter sensurert av kinesiske myndigheter. Serien fikk stor oppmerksomhet i kinesiske sosiale medier og ifølge the Wall Street Journal ble serien sett 10 millioner ganger før den ble tatt ned. «Skam» har ikke blitt sensurert og kan sees på blant annet Weibo, den kinesiske versjonen av YouTube.

Ettersom kinesiske nyheter ikke dekker «Skam»-nyheter blir Tianjin svært glad over å høre at det blir en sesong 4 av den veldig populære serien.

– Virkelig!? Jeg er så spent! Jeg vil virkelig se Isak og Even igjen. Å, hvor jeg ønsker å komme til Norge en dag å se dem i virkelighet. Det er en av mine villeste drømmer, sier hun.