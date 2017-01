Politiet skal bekjempe livsfarlig forurensning i Beijing

Luften i Kinas hovedstad har blitt så giftig at mange ikke våger seg ut av hjemmene sine i frykt for sine liv. Nå skal nytt miljøpoliti prøve å bekjempe utslippene.

Bilder fra Beijing viser en luftforurensning så sterk at man ikke kan se toppen av skyskraperne selv i dagslys.

Mange innbyggere har ikke kunnet forlate hjemmene sine på flere dager i frykt for å gå ut og puste inn den giftige luften. Og de som våger seg ut må bruke munnbind i frykt for å innhalere giften, skriver BBC.

HØYE NIVÅER: Konsentrasjonen av giftige partikler i luften er nå 20 ganger høyere enn WHOs anbefalte maksgrense. Foto: GREG BAKER AFP

Nå har innbyggerne selv krevd at myndighetene iverksetter tiltak mot den livsfarlige luften. Og de har fått svar, skriver BBC.

Politigruppe skal etterforske forurensning



Borgermesteren i Beijing, Cai Qi, har innsatt en egen politigruppe som skal spesialisere seg på å etterforske bakgrunnen for utslippene. De skal blant annet lete etter lokale kilder til forurensning som veier med støv som blir virvlet opp i luften.

Ifølge BBC har borgermesteren lovet å redusere utslippene som kommer av kullforbruk med 30 prosent dette året.

REDDE: Mange innbyggere velger å oppholde seg innendørs i flere dager av gangen for å unngå å puste inn den farlige luften. De som våger seg ut bruker beskyttende masker og munnbind. Foto: THOMAS PETER REUTERS

Det er flere store fabrikker i og rundt storbyen Beijing og hovedkilden til produksjon av elektrisitet i Kina er ifølge BBC kulldrevne kraftstasjoner. Ifølge borgermesteren vil byens eneste kulldrevne kraftstasjon bli stengt etter vinteren som et ledd i å bedre luftkvaliteten.

Det statlige kinesiske nyhetsbyrået Xinhua skriver at flere av de fabrikkene som forurenser mest vil bli stengt for å bedre luftkvaliteten. I tillegg vil 2000 fabrikker bli oppgradert slik at de vil forurense mindre.

Ifølge BBC har myndighetene tidligere uttalt at de vil begynne å installere renseapparater i deler av byens skoler og barnehager der barn i stor grad har blitt tvunget til å oppholde seg innendørs. 300.000 eldre kjøretøy vil også bli faset ut.

Industri nær byene



INDUSTRI: Forskningsdirektør Leonor Tarrasón i NILU forklarer at industri nær storbyene er hovedkilden til den dårlige luften flere steder i Kina. Foto: NILU.

Forskningsdirektør Leonor Tarrasón ved Norsk institutt for luftforurensning (NILU), sier til VG at forurensningen i Beijing er mye høyere enn nivåene vi ser i Europa.

– Hovedårsaken er at de har kullindustri og prosessindustri veldig nær de store byene. Det betyr at de får luftforurensningen fra dette i tillegg til det som kommer fra trafikk og husoppvarming, sier Tarrasón.

Forskningsdirektøren forteller at Europa hadde tilsvarende problemer tidligere, men at fabrikkene ble flyttet bort fra byområdene utover 70-tallet.

– Beijing får også en del naturlige utslipp i form av partikler i luften som kommer med vinden fra Gobi-ørkenen i Mongolia, sier hun.

INDUSTRI NÆR BYENE: Forskningsdirektør Leonor Tarrasón ved NILU forteller at hovedårsaken til den giftige luften kommer av at Kina fortsatt har industri nær de store byene. Foto: CHINA STRINGER NETWORK/REUTERS

Det tykke svevestøvet i Beijing inneholder blant annet partikler som kan føre til luftveisinfeksjoner fordi dette legger seg i lungene når man puster det inn. Det skaper problemer som astma og allergier i tillegg til alvorlig hjerte og karsykdommer samt forskjellige krefttyper.

ØRKENPARTIKLER: I tillegg til forurensning fra industri og biltrafikk kommer partikler med vinden fra Gobi-ørkenen i Mongolia. Den giftige luften kan føre til alvorlige hjerte og karsykdommer og forskjellige typer kreft. Foto: JASON LEE REUSTERS

– Det er politiske avgjørelser som kan bedre kvaliteten på luften. Det viktigste er politisk klarhet og vilje, men det er vanskelig fordi man både må ta hensyn til politiske interesser ved industrien og helseinteressene til befolkningen, sier Tarrasón til VG og legger til at Kina har vist stor gjennomføringsevne dersom politiske avgjørelser kommer på plass.