Plattform kollapset i Kina - minst 40 døde

Redningsarbeidere jobber fortsatt med å få løs personer som er fastklemt.

TV-bilder fra stedet viser stålrør, knust betong og bygningsmateriell liggende strødd etter at en plattform på et kraftverk falt sammen i Fengcheng i Jiangxi-provinsen.

Plattformen var på et kjøletårn som var under bygging da den raste ved 07.30-tiden lokal tid.

Det ble først meldt om 22 døde, men Xinhua melder at antallet nå har steget til 40. Det kinesiske nyhetsbyrået skriver at antall omkomne sannsynligvis vil stige.

Ytterligere fem personer er sendt til sykehus med skader, og et ukjent antall personer skal fortsatt være fanget under bygningsmassene.

ULYKKEN: Redningsarbeidere jobber på spreng etter ulykken i kjøletårnet på et kraftverk. Foto: Sipausa / Xinhua

Årsaken til ulykken er foreløpig ikke kjent.

Kina rammes ofte av arbeidsulykker i industrien, til tross for at myndighetene har bedt fabrikkeiere om å skjerpe sikkerheten.

I august omkom 21 personer da et damprør eksploderte på et kullkraftverk, og i juni ble over 130 personer sendt til sykehus etter en kjemikalie-lekkasje fra en fabrikk.

I april eksploderte et lager med kjemikalier og drivstoff, noe som førte til en storbrann som varte i 16 timer. 400 brannmenn måtte til for å få bukt med flammene.

Kilde: VG/NTB