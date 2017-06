Over 100 fryktes tatt av jordskred i Kina

Etter at regn utløste et jordskred i Sichuan-provinsen i Kina, er over 100 personer savnet. Redningsarbeidet er satt i gang.

Skredet inntraff ved 6-tiden lørdag morgen i byen Xinmo i fylket Maoxian, skriver BBC. En skråning skal ha gitt etter som følge av regnet.

Ifølge statlige medier fryktes det nå at over 100 personer er begravd i jordmassene.

Rundt 40 boliger ble knust av skredet, opplyser lokale kilder, ifølge nyhetsbyrået Xinhua. I tillegg skal to kilometer av en elv i området være sperret av raset.

Redningsarbeidet er satt i gang.

Jordskred utgjør en hyppig fare i landlige og fjellrike deler av Kina, særlig i perioder med kraftig regn.

VG/NTB