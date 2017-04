BEIJING/OSLO (VG) Norge gjenopptar forhandlingene om frihandelsavtalen med Kina innen fem måneder, opplyser næringsminister Monica Mæland fra Beijing.

– Kina ønsker frihandelsavtale med Norge og vi er blitt enige å få i gang forhandlinger innen fem måneder, sier næringsminister Monica Mæland etter et møte med den kinesiske visehandelsministeren, Fu Ziying, i Beijing torsdag.

Mæland kom rett til Himmelens Tempel her i Beijing torsdag, fra møte med Kinas viseminister Fu Ziying for handel, hvor de to diskuterte frihandels-forhandlinger mellom Norge og Kina.

Vil kjøpe mer norsk fisk

Hun sier de er blitt enige om å gjenopprette en gruppe som skal legge til rette for forhandlingsstarten.

– Vi er blitt enige om å få igang en felles arbeidsgruppe som skal jobbe med frihandelsavtalen.

– Kina vil ha en avtale med Norge?

– Ja, begge landene ønsker en frihandelsavtale og forhandlingene skal altså starte innen fem måneder. De ønsker blant annet å kjøpe mer norsk fisk og vil vil selge mer, sier hun til VG og resten av pressekorpset ved Himmelens Tempel.

BEIJING: Næringsminister Monica Mæland møter pressen etter å ha vært i møte med Kinas viseminister Fu Ziying. Foto: Heiko Junge , NTB scanpix

Mæland sier hun også har fått til samarbeid innen maritim sektor.

Normaliseringen av Norge-Kina-forholdet * Norge har ikke hatt politisk kontakt med Kina siden 2010, da Nobels fredspris gikk til den kinesiske dissidenten Liu Xiaobo. * Høsten 2014 avslørte DN at den rødgrønne regjeringen hadde klar en avtale med en norsk innrømmelse, men denne ble aldri signert. * I desember ble det klart at den seks år lange og kalde fronten mellom Norge og Kina er over da partene skrev under på en avtale om normalisering av forholdet. * Bare tre personer har vært fullt involvert i normaliseringsprosessen: Utenriksminister Børge Brende (H), statsminister Erna Solberg (H) og utenriksråd Wegger Strømmen. * Forholdet har skapt flere problemer for Norge. Blant annet ble holdt utenfor da Kina lettet opp i sine visumregler i fjor. Norge ble også holdt utenfor det gode selskap da Kina innførte 72-timers visumfrihet i Beijing-området i 2012.

– Jeg har også hatt møter med viseministeren for transport og vi er blitt enige om at vi skal opprette en felles arbeidsgruppe som skal ta opp skipsfartspørsmål. Det er veldig positivt, sier hun.

Det var ikke den kinesiske handelsministeren som var vert for Mæland i dag, fordi han er med den kinesiske presidenten til USA, for å møte president Donald Trump.

Norges forhandlinger om en frihandelsavtale stoppet etter at Kina frøs det diplomatiske forholdet etter at Liu Xiaobo fikk fredsprisen i 2010.

Historisk stor delegasjon

Statsminister Erna Solberg og Mæland har blitt presset til å ta opp menneskerettigheter i det første møtet med kinesiske myndigheter siden den kinesiske menneskerettighetsforkjemperen Liu Xiaobo fikk fredsprisen i 2010.

Men det har de gått ut og sagt at ikke vil bli lagt på bordet i det første møtet med Kinas statsledere på over seks år.

Mæland og statsminister Erna Solberg leder en historisk stor norsk delegasjon, med 230 deltakere, anført av Telenor-sjef Sigve Brekke og Statoil-sjef Eldar Sætre.

De skal møte over 1000 kinesiske næringslivsledere og det skal inngås minst 14 kontrakter.

PRESSE: Statsminister Erna Solberg leder en norsk delegasjon på offisielt besøk til Kina der gjenopptakelse av politisk og økonomisk samarbeid med Kina er hovedformålet med besøket. Her møter næringsminister Monica Mæland pressen ved Himmelens tempel i Beijing. Foto: Heiko Junge , NTB scanpix

Erna Solberg begynner sin møtevirksomhet fredag og innleder med å møte sjefen for verdens største netthandel, Jack Ma i Alibaba.

Fotball



Så bærer det videre til møte med parlamentspresident Zhang Dejiang og statsminister Li Keqiang i Folkets Store Hall, hvor de blant annet skal signere flere bilaterale avtaler.

Den norske delegasjonen reiser fredag kveld til Shanghai hvor det blir en rekke møter med næringsliv og folk fra universitetet. BI i Oslo har blant annet nært samarbeid med universitet i Shanghai.

Solberg skal blant annet møte et kvinnelig fotballag i forbindelse med FNs bærekraftsmål, som hun leder arbeidet for å nå innen 2030. Da skal blant annet verdens fattigdom være utryddet.

Søndag reiser Solberg til hovedkontoret til Alibaba og mandag skal hun møte Kinas president, Xi Jinping, i 40 minutter i Folkets Store Hall i Beijing. Han har da nettopp kommet hjem fra møtene med USAs president, Donald Trump.

Verdensarv



Mæland valgte en vakker ramme omkring sitt første møte med norsk presse, som også er i rekordantall her nede i Kina denne uken: Alle de store norske mediene er tilstede når den kinesiske døren åpnes ette seks år med kinesisk kulde etter at den kinesiske menneskerettighetsforkjemperen Liu Xiaobo fikk Nobels Fredspris i 2010.

Himmelens tempel ligger i den sørøstlige delen av det sentrale Beijing og ble bygget i perioden 1406-1420 under keiser Yongles regjeringstid.

Tempelet regnes som et av de vakreste bygningene i Kina og ble ført opp på UNESCOs verdensarvliste i 1998.

– Keiseren ble båret



Tempelet representerer ifølge Wikipedia, et møtested mellom himmel og jord – den menneskelige verden og gudenes verden. Bindeleddet mellom himmelen og jorden var keiseren av Kina, Himmelens sønn.

To ganger i året ble keiseren båret fra Den forbudte by til tempelet for å faste og be til himmelens makter i tre dager for å sikre gode avlinger i det kommende året. Tempelet står på en forhøyning med fire kanter som symbolisere de fire verdenshjørnene, mens tempelet er rundt for å symbolisere himmelen.

Så vet du det.