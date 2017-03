Krever at Erna tar opp menneskerettigheter med Kina

LO-leder Gerd Kristiansen mener Norge bør ta opp menneskerettigheter med Kina når det nå igjen er dialog mellom de to landene.

Amnesty International og Human Rights Watch krever at statsminister Erna Solberg tar opp menneskerettighetene når hun møter den politiske ledelsen i Beijing.

Det ble fredag kjent at statsminister Erna Solberg skal til Kina i slutten av neste uke. Hun skal etter planen møte både Kinas president, Xi Jinping, og statsminister Li Keqiang.

LO forventer



LO-leder Gerd Kristiansen sier til VG at statsminister Erna Solberg bør tar opp menneskerettighetssituasjonen i Kina.



– LO har vært med på menneskerettighetsdialogen mellom Norge og Kina helt fra starten, før det strandet i 2010. LO forventer at menneskerettighetsdialogen med Kina nå kan startes igjen etter normaliseringen. LO vil fortsette å satse på å få til sterkere faglige rettigheter i Kina.



Hun sier faglige rettigheter og arbeidstagerrettigheter alltid har stått sentralt i LO og LO-forbundenes engasjement i Kina.



– Vi har siden 1996 hatt kontinuerlig dialog og samarbeid med kinesisk fagbevegelse om kollektive forhandlinger, avtaleverk, konfliktløsninger, likestilling og bedriftsdemokrati. Selv i den vanskelige perioden 2010–2016.



Hun sier balanse er viktig:



– Når statsministeren besøker Kina med en stor næringslivsdelegasjon i reisefølge, er det som regel nærings- og handelsinteresser som blir fremhevet og fokusert. LOs deltagelse i seg selv vil hjelpe til et mer balansert fokus, og setter anstendig arbeid og faglige rettigheter på dagsorden.

– Vil vekke oppsikt



I Amnesty er de veldig klare.

– Det vil vekke oppsikt både her hjemme og internasjonalt hvis statsminister Solberg ikke tar opp menneskerettighetssituasjonen i Kina i sine samtaler med det politiske regimet i Beijing. Norge har en lang tradisjon for å lede an i kampen internasjonalt for menneskerettighetene, og det er en selvfølge at Solberg tar opp menneskerettigheter når hun møter politiske ledere under sitt besøk, sier politisk rådgiver Beate Ekeløve-Slydal i Amnesty Norge.

Den internasjonale menneskerettighetsorganisasjonen Human Rights Watch (HRW) mener Norge kommer til å se svak ut om ikke menneskerettigheter blir tatt opp.

– Det er viktig at Norge tar opp menneskerettigheter i dette første møtet. Hvis ikke kommer norske ledere til å bli sett på som svake, og det kan bli vanskeligere å ta opp temaet senere, sier Kina-forsker Maya Wang i HRW på telefon fra Hong Kong.

Skal ikke undergrave Kinas interesser

ADVARER SOLBERG: Beate Ekeløve-Slydal er politisk rådgiver i Amnesty, med Kina som spesialfelt. Foto: Amnesty.

– Norge skrev under en avtale med Kina før jul, hvor Norge forplikter seg til ikke å «underminere kinesiske interesser»?

– Formuleringene i den teksten kan tolkes ulikt, men Norge kan aldri godta at vi ikke kan ta opp menneskerettighetssituasjonen i Kina. Hvis Erna Solberg ikke bringer menneskerettighets-problemstillinger på bordet i Kina, så vil hun ikke han noen troverdighet hverken ute eller hjemme. At Norge igjen er inne i varmen igjen i Beijing og at norsk næringsliv får bedre tilgang til et gigantisk marked, kan ikke gjøre at Solberg unnlater å ta opp vanskelige tema i dialogen med kineserne, sier Ekeløve-Slydal.

Wang i Human Rights Watch kaller formuleringen urovekkende, men mener at det ikke burde hindre Norge i å ta opp problemer knyttet til menneskerettigheter.

– Statsministeren kommer til Kina i en tid hvor landet har et tilbakefall på rettinger når det gjelder sivilsamfunn, menneskerettighetsforkjempere, ytringsfrihet strengere ideologisk kontroll i en tid hvor Kina opplever enorme utfordringer knyttet til ulikhet, urbanisering og forurensning. Det er mange problemer men folket har ikke mulighet til å presse myndighetene på disse problemene. Å være stille om menneskerettighetssituasjonen er da ikke et alternativ, mener Wang.

Kina brøt kontakten med Norge etter at den kinesiske menneskerettighetsforkjemperen Liu Xiaobo fikk Nobels fredspris i 2010. Liu ble dømt til 11 års fengsel i 2009 for å ha undergravet myndighetene.

Henrettelser



– Hvordan vurderer dere menneskerettighetssituasjonen i Kina i dag?

– Hovedbildet er at vi ikke kan se noen stor positiv utvikling. Det foregår en rekke brudd på menneskerettighetene, sier Ekeløve-Slydal, og lister opp de viktigste:

– Solberg må be om å få vite hvor mange som er blitt henrettet i Kina. Regimet sier antallet henrettelser har gått ned. Det er kjempefint. Problemet er at det ikke kan dokumenteres, så lenge de nekter å oppgi hvor mange som henrettes. Husk at Kina er det landet som har flest årsaker til å bli henrettet: mer enn 60 typer forbrytelser kan gi dødsstraff, blant annet økonomisk kriminalitet. Det er svært kritikkverdig, sier Ekeløve-Slydal.

– Advokater arresteres



I juli 2015 slo kinesiske myndigheter kraftig ned på kinesiske menneskerettighetsforkjempere da de tok over 200 advokater og aktivister inn til avhør og varetektsfengsling. Flere ble anholdt i måneder, og så løslatt. Andre har fått reist tiltale mot seg og sitter fortsatt fengslet.

– Ytringsfriheten bør hun også ta opp. Det er mangel på reell ytringsfrihet i Kina i dag og journalister og politiske aktivister blir arrestert. En meget negativ utvikling er at de kinesiske myndighetene også arresterer advokater, som forsvarer de som er arrestert for å ha brukt sine menneskerettigheter. Det er et veldig alvorlig angrep på helt sentrale rettsstatsprinsipper.

– Hva skjer av positiv utvikling?

– Det er ingen tvil om at de har greid å løfte store grupper ut av ekstrem fattigdom. Men prisen for denne politikken er at mange tvinges til å reise fra bygdene til byene, for å tjene penger. Her arbeider og lever de under forhold som er langt fra de arbeidstagerrettighetene vi kjenner her hjemme. Millioner av kinesiske migrantarbeidere jobber svært lange dager med lave lønninger, lite fri og bor under meget kummerlige forhold.

– Og det er ingen tvil om at myndighetene har satt inn store ressurser for å bekjempe den omfattende korrupsjonen som eksisterer i Kina. Virkemidlene, som dødsstraff, er vi imidlertid sterkt kritiske til. Vårt kontor i Hong Kong forteller at det er lettere å ha dialog med kinesiske selskaper om samfunnsansvar, noe som er svært interessant og viktig å følge opp også fra norske selskapers side.

Har bedt om å møte Solberg



Hun sier at Amnesty og en rekke andre organisasjoner har bedt om et møte med statsminister Solberg før hun reiser.

– Vi opplever at den åpne dialogen vi har hatt med norske regjeringer om menneskerettigheter, er blitt dårligere under Solberg. Vi håper hun vil lytte til oss, sier Ekeløve-Slydal.

VG har i formiddag informert Solberg om uttalelsene til Amnesty, LO og Human Rights Watch, men har foreløpig ikke fått svar.