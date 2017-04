Kong Harald takker ja til Kina-besøk

BEIJING (VG) Kong Harald har takket ja til å besøke Kina. – Høsten 2018 kan være et godt tidspunkt, sier statsminister Erna Solberg (H).

Statsminister Erna Solberg møter nå Kinas president, Xi Jinping. De to stilte opp til fotografering før de skal ha et 40 minutter langt møte.

Møtet mellom de to er høydepunktet på hennes Kina-tur. Hun flyr hjem i kveld. Det er ikke ventet store nyheter etter møtet, utover at isen er brutt og at forholdet mellom de to landene er normalisert.

Inviterte også Kinas president til Norge

Kongen ble invitert til Kina i forbindelse med hans 80-årsdag, og det jobbes nå med å finne en dato som passer for begge sidene. Nå har Kongen takket ja, og Solberg antydet i dag i sin åpningstale at det kan passe høsten 2018.

– Jeg har den store ære å hilse deg fra hans majestet kong Harald. Han er glad for å akseptere din invitasjon om å komme på statsbesøk til Kina. Høsten 2018 kan være et godt tidspunkt, hvis det passer for kinesiske myndigheter, sa hun til presidenten.

Kinesisk professor: – Kina trenger Norge-avtale på grunn av internasjonal legitimitetskrise

Kongeparet var sist på offisielt besøk i Kina høsten 1997, altså for 20 år siden.

Solberg sier hun inviterte den kinesiske presidenten til Norge.

– Når Kongen blir invitert til Kina er det naturlig den kinesiske presidenten blir invitert på gjenvisitt. Det gjorde jeg.

Besøkte den kinesiske mur

Mandag var Solberg og delegasjonen tilbake i Beijing etter et opphold i Shanghai hvor hun har deltatt i møter med forskere, næringsliv og ordføreren i Shanghai og ikke minst turisttur til den kinesiske muren i formidddag, en times tur utenfor Beijing, som tok kortere tid i eskorte-ekspressfart.

Møtet med president Xi Jinping ble satt til besøkets siste dag ettersom Xi bare for noen dager siden var i USA i møte med president Donald Trump i Florida.

Les også: – Krigsfaren flyttes fra Europa til Asia

Solberg er i Kina med tidenes største delegasjon, 230 kvinner og menn, for å normalisere forholdet mellom Kina og Norge. Toppmøtet er de første etter at dissidenten Liu Xiaobo fikk Nobel Fredspris i 2010 noe som stoppet all diplomatisk kontakt mellom landene.

Møtet med presidenten avslutter en fire dagers kinesisk maraton for Solberg.

Seks avtaler i boks

Torsdag fortalte næringsminister Monica Mæland at forhandlingene om en frihandelsavtale mellom Norge og Kina blir gjenopptatt. Fredag ble videre seks avtaler mellom Norge og Kina underskrevet da Solberg møtte Kinas statsminister Li Keqiang fredag.

Søndag var Solberg på besøk hos Alibabas hovedkontor og møte toppsjefen, Jack Ma, som har gjort selskapet sitt til giganten innen netthandel; de er større en Amazon.com og eBay, tilsammen.

Les også: Kinesisk verdensener: Jubler over Norge-avtale

Han advarte verdens politikere om at vi risikerer å få en 3. verdenskrig, hvis ikke klimakrisen løses og verdens fattigdom bedres.