Kinesisk verdensener: Jubler over Norge-avtale

BEIJING (VG) Grunnlegger og drivende kraft for verdens største e-handel-selskap, Alibaba-sjef Jack Ma, sier til VG at han jublet da han hørte at det ble tøvær mellom Kina og Norge.

I 2014 tok han Alibaba på Børsen. Og ble enda mer søkkrik. Han møter statsminister Erna Solberg to ganger under hennes statsbesøk i Kina denne uken.

Først møttes de to til en halvtimes prat under Norway-China Business Summit fredag, før Solberg møter Kinas statsminister Li Keqiang i Folkets Store Hall.

Han deltok også på Norge-Kina-møtet i Beijing fredag morgen, kinesisk tid og skrøt veldig av Norge.

Søndag har en av verdens mektigste næringslivsledere invitert Norges statsminister til Alibabas hovedkvarter i Hangzhou et par timers togtur fra Shanghai. Kinas største netthandelselskap.

– Jublet høyt

Det er ikke uten grunn. Alibaba-grunnlegger Jack Ma (52) sier til VG at han er meget glad for at det går mot en normalisering av forholdene mellom Norge og Kina, etter seks år uten politisk kontakt.

– Jeg jublet høyt da jeg hørte om normaliseringen mellom Norge og Kina: Det er så mange norske varer jeg vil ha inn i Alibaba-systemet, sier han til VG.

– Flere kinesere bør reise til Norge for å oppleve landet deres, sa han til norsk presse. Det er veldig gode nyheter at forholdet normaliseres mellom våre land.

Beviset på at forholdet mellom Norge og Kina er normalisert, kom til uttrykk på møtet i Beijing i dag: 13 norske selskaper kom i tur og orden opp på podiet og signerte avtaler med kinesiske selskaper.

Samlet ble det signert avtaler for 20 milliarder kroner.

– Det er imponerende og viser at normaliseringen skjer i praksis.

Han fikk spørsmål om hva han forventet av dagens møte mellom den kinesiske presidenten og Donald Trump i USA. Han svarte meget enkelt:

– Frihandel.

I sin tale til forsamlingen sa han blant annet:

– Jeg har vært i Norge med familien min og sett at det er et fantastisk land. Jeg elsker norsk laks.

Solberg kjenner Ma godt: Han sitter i FNs pådrivergruppe for bærekraftsmålene, som hun leder. Arbeidet med bærekraftsmålene vil stå sentralt i møtene mellom dem.

Nest rikest



Alibaba-grunnleggeren er i dag Kinas nest rikeste, og blant verdens 30 rikeste personer ifølge Forbes.

Ma skapte overskrifter på Verdens økonomiske forum i Davos, Sveits, i januar, da han uttalte til CNBC at USA ikke har andre enn seg selv å takke for sine økonomiske problemer.

Erna Solberg ble i januar utnevnt av FNs generalsekretær Ban Ki-moon som en av to ledere for en kjendisgruppe, deriblant med Jack Ma, være pådrivere for at bærekraftsmålene nås.